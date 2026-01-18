Al menos 1.500 hectáreas afectadas: Senapred mantiene alerta amarilla en Tiltil por incendio forestal
El incendio, que inició este sábado, afecta principalmente la zona del Fundo Tupahue. En la zona están desplegados varios cuerpos de Bomberos y recursos de Conaf.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) está monitoreando la alerta amarilla en la comuna de Tiltil al norte de la Región Metropolitana.
Actualmente el incendio en el sector Fundo Tapihue ha afectado a 1.500 héctareas de terreno, según información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y tiene los siguientes recursos desplegados:
El cuerpo de Bomberos de Tiltil, Ñuñoa, Conchalí-Huechuraba, La Granja y Melipilla. Además de siete brigadas: Roble-2, Roble-3, Roble-4 Roble-9, Roble-15, Roble-19, Roble-14, nueve técnicos de Conaf, dos aviones cisterna, dos helicópteros liviado, un helicóptero mediano y un helicóptero semipesado, tres tractores skidder Conaf, dos camiones cisterna Conaf y un puesto de mando Conaf (PUMA).
NOTICIA EN DESARROLLO...
