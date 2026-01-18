Al menos 1.500 hectáreas afectadas: Senapred mantiene alerta amarilla en Tiltil por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) está monitoreando la alerta amarilla en la comuna de Tiltil al norte de la Región Metropolitana.

Actualmente el incendio en el sector Fundo Tapihue ha afectado a 1.500 héctareas de terreno , según información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y tiene los siguientes recursos desplegados:

El cuerpo de Bomberos de Tiltil, Ñuñoa, Conchalí-Huechuraba, La Granja y Melipilla. Además de siete brigadas: Roble-2, Roble-3, Roble-4 Roble-9, Roble-15, Roble-19, Roble-14, nueve técnicos de Conaf, dos aviones cisterna, dos helicópteros liviado, un helicóptero mediano y un helicóptero semipesado, tres tractores skidder Conaf, dos camiones cisterna Conaf y un puesto de mando Conaf (PUMA).

NOTICIA EN DESARROLLO...