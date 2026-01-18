SUSCRÍBETE POR $1100
    Devastadoras imágenes de viviendas destruidas por los incendios en Penco

    Tras los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, vecino afectado por las llamas, comparte registros del panorama en sector de Penco.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Un registro compartido en redes sociales por un vecino de un sector de Penco, evidencias los estragos que causaron los incendios forestales en la zona.

    En el video, se muestra un desolador panorama de la calle Rodolfo Belgeri, donde las viviendas y la escuela quedaron totalmente destruidas.

    Se reportan por el momento ocho mil sectores afectados entre las regiones del Ñuble y Biobío, además de más de 250 inmuebles alcanzados por las llamas.

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó 16 personasfallecidas en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble. “Durante el transcursó del d´ía

