Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Alejandro Sanz vuelve a Chile: esta es la fecha del concierto y venta de entradas. Foto referencial

Grandes noticias para los fanáticos de Alejandro Sanz, porque recientemente se anunció su regreso a nuestro país, considerando entre las nuevas fechas anunciadas para su gira ¿Y Ahora Qué?

El cantante español confirmó la fecha del 28 de febrero de 2026, en el Estadio Bicentenario de La Florida, que se suma a las presentaciones que lo llevarán a escenarios de Colombia, Ecuador, Perú y Argentina a inicios del próximo año.

Dicha puesta en escena se presenta como una fusión de los éxitos clásicos del artista, junto al repertorio de su reciente trabajo discográfico que lleva el nombre del tour.

Venta de entradas para Alejandro Sanz

La venta de entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Chile se realizará en la plataforma Ticketmaster.

Este proceso comenzará con la preventa del lunes 15 de septiembre , a las 11:00 horas, instancia exclusiva que ofrecerá un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank.

Posteriormente, el martes 16 de septiembre, a las 11:00 horas, comenzará la preventa para clientes MetLife, quienes también podrán acceder a una rebaja del 20%.

La venta general comenzará el miércoles 17 de septiembre , en el mismo horario, y estará disponible para todo público.

Las ubicaciones y precios corresponden a los siguientes, considerando valor con cargo por servicio sin descuento: