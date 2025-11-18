Anuncian horario extendido del metro para este miércoles por concierto de Oasis. Foto referencial de archivo

Se encienden los ánimos para el esperado reencuentro de Oasis con los fanáticos en suelo nacional y, ante la realización del concierto, se anunció un funcionamiento especial del transporte público.

Cabe recordar que la fecha de los británicos en Chile está programada para este miércoles 19 de noviembre en el Estadio Nacional.

Refuerzo del transporte público por concierto de Oasis

Metro de Santiago anunció una extensión horaria para el miércoles hasta las 00:30 horas en estaciones seleccionadas de la Línea 6 y Línea 3 .

Se informó que solo estará permitido ingresar por estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa de la Línea 6, mientras que se habilitarán las siguientes salidas:

Línea 3 : Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

📣 ¡Recuerda! Este miércoles 19 de noviembre extendemos nuestro horario hasta las 00:30 hrs en estaciones seleccionadas de #L6 y #L3 con motivo del @oasis Live ‘25 en el Estadio Nacional 🤩 pic.twitter.com/Y9xTm0Yrfm — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025

Junto con lo anterior, Red de Movilidad confirmó el la implementación de buses de apoyo fuera del recinto , correspondientes a los recorridos:

506 a Peñalolén.

506 a Maipú.

516 a la Alameda, Estación Central, terminales de buses y Pudahuel.

104 a La Florida y Puente Alto.

103 a Peñalolén.

Adicionalmente se dispondrá de salidas de buses desde la Intermodal Franklin, correspondientes a servicios 201 y 301 con destino a San Bernardo.

Para aquellos que concurran desde el Aeropuerto o terminales de buses, se dispondrá del servicio 519 de buses de dos pisos que llegarán hasta el estadio.