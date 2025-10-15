SUSCRÍBETE
Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

El evento se extenderá durante tres días y participarán empresas inmobiliarias, financieras y aseguradoras.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Subsidio de Arriendo de Vivienda. Foto referencial: Getty Images.

Se anunció una nueva edición del Black Inmobiliario, un evento que reúne precios especiales en proyectos de vivienda a lo largo de tres jornadas.

Durante la fecha se presentan descuentos para adquirir casas, departamentos, oficinas y terrenos, a destinar a uso o inversión, todo mediante gestiones que se pueden completar en línea.

Cuándo es el Black Inmobiliario

Se confirmó la próxima edición del Black Inmobiliario para los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre.

Las publicaciones con precios especiales se podrán revisar desde la próxima semana en el sitio oficial cyber.cl/blackinmobiliario, que también dispone de un buscador que permite filtrar por proyecto o comuna del país.

Otra alternativa para conocer las promociones es a través de la aplicación CyberApp, disponible para instalar en dispositivos iOS y Android.

En el evento participan inmobiliarias del país con destacadas ofertas, además de empresas financieras y aseguradoras.

Entre las firmas que se suman a la jornada se encuentran Consorcio, Paz, Santolaya Constructora Inmobiliaria, Aitue, Inmobiliaria Manquehue y Portal Inmobiliario, además de Bancos como Falabella, Bice, Itaú, Santander, Chile y Estado.

