Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Sigue la fiebre por 31 Minutos que se encendió luego de su exitoso Tiny Desk, por lo que se extenderá la maratón de episodios que comenzó horas atrás, para continuar durante el fin de semana.

Debido al éxito de la transmisión en Youtube con las aventuras de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y los demás personajes, el canal confirmó una programación especial del querido noticiero tanto en televisión abierta como streaming.

Dónde ver los episodios de 31 Minutos

Se anunció una maratón con los mejores episodios de 31 Minutos en la señal abierta de TVN para este sábado, 11 de octubre, desde las 9:00 a las 13:30 horas.

A lo anterior se suma que durante el domingo, 12 de octubre, la señal cultural infantil NTV también transmitirá episodios desde las 16:30 horas.

Para los fanáticos que buscan acceder a todos los capítulos de 31 Minutos pueden utilizar la aplicación TVN Play, que permite descargar contenido gratis en los celulares.

Por su parte, todavía se emite la maratón digital con todos los capítulos del programa en el canal de Youtube de TVN, que en menos de un día superó las 300 mil visualizaciones.