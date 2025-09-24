Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano. Foto referencial de archivo

Recientemente se anunció una medida que impactará en el valor de la cuenta de agua de algunos hogares, a través de un recargo tarifario por alto consumo durante los meses de verano.

La medida aplica al suministro de Aguas Andinas y se consideró como parte de las iniciativas impulsadas para enfrentar la creciente escasez hídrica que afecta al país, según dio a conocer la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano. Foto referencial

Nuevo recargo tarifario para Aguas Andinas

El nuevo Decreto Tarifario de Aguas Andinas establece una reducción del umbral de 40 a 30 metros cúbicos mensuales por cliente, por lo que a partir de ahí se aplicará un cobro de sobreconsumo.

“El nuevo límite de sobreconsumo se definirá como el mayor valor entre 30 m3/mes y su consumo mensual promedio de invierno”, establece la SISS.

Sin embargo, cabe aclarar que esta determinación solo considera a los hogares con mayores consumos, que corresponden al 10% del total de Aguas Andinas.

“Por ejemplo, una familia que en verano consume 42 m³ mensuales, y que antes pagaba sobreconsumo por solo 2 m³, ahora deberá pagar sobreconsumo por 12 m³ bajo este concepto”, explicaron desde el organismo.

En esa línea, la modificación tarifaria busca incentivar el consumo responsable al grupo minoritario de clientes que utilizan por sobre 30 metros cúbicos al mes.