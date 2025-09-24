SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

La medida fue informada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y con ella se busca promover el consumo responsable del suministro.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano. Foto referencial de archivo

Recientemente se anunció una medida que impactará en el valor de la cuenta de agua de algunos hogares, a través de un recargo tarifario por alto consumo durante los meses de verano.

La medida aplica al suministro de Aguas Andinas y se consideró como parte de las iniciativas impulsadas para enfrentar la creciente escasez hídrica que afecta al país, según dio a conocer la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano. Foto referencial

Nuevo recargo tarifario para Aguas Andinas

El nuevo Decreto Tarifario de Aguas Andinas establece una reducción del umbral de 40 a 30 metros cúbicos mensuales por cliente, por lo que a partir de ahí se aplicará un cobro de sobreconsumo.

“El nuevo límite de sobreconsumo se definirá como el mayor valor entre 30 m3/mes y su consumo mensual promedio de invierno”, establece la SISS.

Sin embargo, cabe aclarar que esta determinación solo considera a los hogares con mayores consumos, que corresponden al 10% del total de Aguas Andinas.

“Por ejemplo, una familia que en verano consume 42 m³ mensuales, y que antes pagaba sobreconsumo por solo 2 m³, ahora deberá pagar sobreconsumo por 12 m³ bajo este concepto”, explicaron desde el organismo.

En esa línea, la modificación tarifaria busca incentivar el consumo responsable al grupo minoritario de clientes que utilizan por sobre 30 metros cúbicos al mes.

“Esta medida responde a la necesidad urgente de cuidar el agua. El cambio ya está vigente, se aplicará en los meses de verano, y como Superintendencia tenemos la tarea de informar, acompañar y orientar a la ciudadanía para que puedan anticiparse a este nuevo escenario”, indicó el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas.

Más sobre:AguaConsumo de aguaAguas AndinasRecargoConsumoSobreconsumoVeranoAgua potableCuenta de agua

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse

DPP asume representación de Providel y busca inhabilitar a fiscales Armendáriz y Jacir en arista del caso Monsalve

Toma en terreno de familia Correa: desalojo se inicia el 29 de septiembre y Serviu resolvería licitación en los próximos días

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

4.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

5.
Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse
Chile

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse

DPP asume representación de Providel y busca inhabilitar a fiscales Armendáriz y Jacir en arista del caso Monsalve

Toma en terreno de familia Correa: desalojo se inicia el 29 de septiembre y Serviu resolvería licitación en los próximos días

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo
Negocios

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

Cobre se dispara luego que Freeport declarara fuerza mayor en mina Grasberg de Indonesia

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido
Tendencias

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors
El Deportivo

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors

En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini choca con Nottingham Forest en la Europa League

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU
Mundo

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU

Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?