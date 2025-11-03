Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas. Foto de archivo

“Get Thunderstruck!”. Así se anunció recientemente el regreso de AC/DC a Chile por parte de la productora DG Medios, evento que tendrá su venta de entradas durante la presente semana.

La banda de rock volverá a nuestro país como parte de su recorrido por Latinoamérica de la gira Power Up, nombrada como su reciente álbum de estudio.

Una cita con los fanáticos con fecha confirmada para el 11 de marzo de 2026 en el Parque Estadio Nacional.

Cuándo es la venta de entradas para AC/DC

La venta de entradas para el concierto de AC/DC en Chile comienza este viernes 7 de noviembre , a las 10:00 horas, en Ticketmaster.

Según anunció la plataforma los boletos serán nominativos y requeridos para todo asistente desde los 2 años de edad.