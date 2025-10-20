SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

A horas de la preventa para la primera fecha se confirmó que el primer concierto se encuentra agotado.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto Ecos de Soda Stereo fue un éxito y a horas de comenzar el proceso se anunció que los boletos para el 26 de marzo están agotados.

Al respecto, se confirmó recientemente una nueva jornada para el 27 de marzo en el Movistar Arena.

Una propuesta que reúne a los músicos originales Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo junto a una recreación virtual de Gustavo Cerati.

La puesta en escena se presentó bajo un concepto que aclara lo siguiente: “No es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo, es un show en vivo”.

Venta de entradas para Soda Stereo

La venta de entradas para el concierto de Soda Stereo en Chile se realiza en el sistema Puntoticket.

Se anunció que los boletos para el 27 de marzo tienen preventa exclusiva para clientes Banco de Chile desde las 17:00 horas del 20 de octubre.

Una vez terminado el stock se dará inicio a la venta general.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio:

  • Platea baja diamante $103.500
  • Platea baja golden $92.000
  • Cancha general $80.500
  • Platea baja silver $69.000
  • Platea alta golden $51.800
  • Platea alta silver $46.000
  • Tribuna $34.500
  • Accesibilidad universal y acompañante $28.800
Más sobre:MúsicaConciertosSoda StereoSoda Stereo EcosEcosVenta de entradasSoda Stereo ChilePreventaPreciosPuntoticketPunto ticketNueva fechaSegunda fecha

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Metro normaliza servicio tras suspensión de una hora por corte de luz en la RM que afectó a más de 350 mil clientes

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Prefectura Aérea de Carabineros traslada órgano vital en vuelo humanitario hacia Viña del Mar

Tras roces con presidentes de la Cámara y el Senado, director de Biblioteca del Congreso presenta renuncia

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Salud mental en crisis: el rol urgente de las empresas en la prevención del suicidio

Lo más leído

1.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

2.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

5.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Metro normaliza servicio tras suspensión de una hora por corte de luz en la RM que afectó a más de 350 mil clientes
Chile

Metro normaliza servicio tras suspensión de una hora por corte de luz en la RM que afectó a más de 350 mil clientes

Prefectura Aérea de Carabineros traslada órgano vital en vuelo humanitario hacia Viña del Mar

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Salud mental en crisis: el rol urgente de las empresas en la prevención del suicidio
Negocios

Salud mental en crisis: el rol urgente de las empresas en la prevención del suicidio

El Coordinador Eléctrico apunta a fallas en la transmisión tras el corte masivo de luz en la Región Metropolitana

Gremios salmoneros recurren a Contraloría por norma sobre consultas ciudadanas

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires
El Deportivo

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires

Con una sorpresa en el mediocampo: la formación que alista Gustavo Álvarez en la U para el duelo ante Lanús

Dónde y a qué hora ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película
Cultura y entretención

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Tras el fenómeno del Tiny Desk: la nueva película de 31 Minutos ya tiene fecha de estreno

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza
Mundo

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

“No les da un cheque en blanco”: Cómo el voto del “evismo” fue clave en el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca