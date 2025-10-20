Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto Ecos de Soda Stereo fue un éxito y a horas de comenzar el proceso se anunció que los boletos para el 26 de marzo están agotados.

Al respecto, se confirmó recientemente una nueva jornada para el 27 de marzo en el Movistar Arena.

Una propuesta que reúne a los músicos originales Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo junto a una recreación virtual de Gustavo Cerati.

La puesta en escena se presentó bajo un concepto que aclara lo siguiente: “No es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo, es un show en vivo”.

Venta de entradas para Soda Stereo

La venta de entradas para el concierto de Soda Stereo en Chile se realiza en el sistema Puntoticket.

Se anunció que los boletos para el 27 de marzo tienen preventa exclusiva para clientes Banco de Chile desde las 17:00 horas del 20 de octubre .

Una vez terminado el stock se dará inicio a la venta general.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio: