SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Se confirmaron transmisiones en vivo de los conciertos para cines de todo el mundo, lo que convertirá la gira en un evento cinematográfico.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Anuncian venta de entradas para la presentación de BTS World Tour Arirang en cines. Foto referencial de archivo

    Grandes noticias para la fanaticada de BTS, porque ARMYs de cualquier lugar podrán disfrutar del World Tour Arirang, a través de transmisiones en vivo para cines de todo el mundo.

    Se trata de un formato presentado como Live viewing, que convierte dos de los shows que dará el grupo en un evento cinematográfico, a través de la puesta en escena de las siguientes presentaciones:

    • 11 de abril - BTS World Tour Arirang en Goyang
    • 18 de abril - BTS World Tour Arirang en Tokio

    Los emblemáticos conciertos recorrerán 34 ciudades del mundo a través de 82 presentaciones, lo que también establecerá un récord como la banda de k-pop con más fechas de gira.

    Venta de entradas para las presentaciones de BTS

    La información sobre la venta de entradas para las proyecciones en cines de los conciertos de BTS World Tour Arirang se encuentra en el sitio oficial btsliveviewing.com.

    Recomiendan registrarse en la plataforma para recibir alertas sobre el evento, mientras que el proceso de compra de boletos comienza durante este miércoles, 25 de febrero.

    En lo que respecta a cines nacionales, Cinépolis ya anunció la preventa para el estreno del 11 y 18 de abril. La disponibilidad de salas y horarios se puede revisar aquí.

    Por su parte, Cineplanet confirmó la preventa para el BTS World Tour Arirang, disponible en este enlace.

    Cinemark también cuenta con disponibilidad de presentaciones, donde se debe elegir cine para revisar los horarios de las salas en este link.

    Más sobre:MúsicaK-popBTSWorld Tour: ArirangBTS World Tour ArirangCineCinesCine ChileChileVenta de entradasPreventa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo el vino

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    2.
    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    3.
    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    4.
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    5.
    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule
    Chile

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador
    Negocios

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román
    El Deportivo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo
    Mundo

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile