Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

Anuncian venta de entradas para la presentación de BTS World Tour Arirang en cines. Foto referencial de archivo

Grandes noticias para la fanaticada de BTS, porque ARMYs de cualquier lugar podrán disfrutar del World Tour Arirang, a través de transmisiones en vivo para cines de todo el mundo.

Se trata de un formato presentado como Live viewing, que convierte dos de los shows que dará el grupo en un evento cinematográfico, a través de la puesta en escena de las siguientes presentaciones:

11 de abril - BTS World Tour Arirang en Goyang

18 de abril - BTS World Tour Arirang en Tokio

Los emblemáticos conciertos recorrerán 34 ciudades del mundo a través de 82 presentaciones, lo que también establecerá un récord como la banda de k-pop con más fechas de gira.

Venta de entradas para las presentaciones de BTS

La información sobre la venta de entradas para las proyecciones en cines de los conciertos de BTS World Tour Arirang se encuentra en el sitio oficial btsliveviewing.com.

Recomiendan registrarse en la plataforma para recibir alertas sobre el evento, mientras que el proceso de compra de boletos comienza durante este miércoles, 25 de febrero.

En lo que respecta a cines nacionales, Cinépolis ya anunció la preventa para el estreno del 11 y 18 de abril. La disponibilidad de salas y horarios se puede revisar aquí.

Por su parte, Cineplanet confirmó la preventa para el BTS World Tour Arirang, disponible en este enlace.

Cinemark también cuenta con disponibilidad de presentaciones, donde se debe elegir cine para revisar los horarios de las salas en este link.