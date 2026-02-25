SUSCRÍBETE
    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    La información del Mineduc indica también cuándo corresponden las vacaciones de invierno y el término del año.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y más fechas clave por región. Foto referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Quedan los últimos días protagonizados por las vacaciones de verano, previo a la pronta vuelta a clases que tendrán los estudiantes en el país.

    Ante lo que será el año escolar 2026, desde el Ministerio de Educación (Mineduc) se estableció un calendario que indica los plazos relacionados a cada semestre y los periodos de descanso.

    La fecha principal corresponde al miércoles 4 de marzo, que marcará el regreso de los estudiantes a los establecimientos educacionales, tras el ingreso de docentes, quienes comenzarán sus labores el lunes 2.

    En lo que respecta al receso de invierno, cabe recordar que el Mineduc estableció plazos diferenciados según zona del país, con el objetivo de adecuar las semanas de trabajo a las condiciones de cada territorio. Revisa a continuación el calendario por región.

    Calendario escolar 2026 por región

    Región de Arica y Parinacota

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
    • Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Tarapacá

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
    • Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Antofagasta

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Atacama

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Coquimbo

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Valparaíso

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región Metropolitana

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de O’Higgins

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región del Maule

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Ñuble

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región del Biobío

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de La Araucanía

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Los Ríos

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Los Lagos

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio
    • Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Aysén

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre

    Región de Magallanes

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre

    EducaciónColegiosCalendarioCalendario escolarCalendario escolar 2026EscolaresEstudiantesPrimer semestreVuelta a clasesVacacionesVacaciones inviernoSegundo semestreFin del año escolar

