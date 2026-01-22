Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

Desde la Junaeb se entregaron los primeros detalles sobre la próxima entrega del Programa de Útiles Escolares 2026, que facilita kits de artículos a estudiantes de todo el país.

Se trata de un beneficio a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que distribuye cada inicio de año a los alumnos que cumplen con los requisitos.

Entrega de Útiles Escolares de Junaeb en 2026

Según confirmaron desde Junaeb, la entrega de los Útiles Escolares se concretará a contar de febrero , mediante un proceso que no requiere postulación .

Cada set de artículos se encuentra diferenciado para niveles de prebásica, básica, media y educación especial, y está dirigido a los siguientes grupos:

A todos los estudiantes matriculados en establecimientos públicos, sean municipales, de corporaciones municipales, DAEM, SLEP y administración delegada

Estudiantes de establecimientos particulares subvencionados adscritos a gratuidad, de acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Multidimensional

Entre los principales elementos a considerar se encuentran artículos como cuadernos, calculadoras, lápiz grafito, goma, regla y block de dibujo, entre otros.

Además, el organismo destaca que los cuadernos incluyen cápsulas y secciones sobre temáticas como vida saludable, higiene personal, alimentación segura, autocuidado físico y mental, actividad física, descanso, educación ambiental, hábitos de sueño, convivencia escolar y uso responsable de la TNE.