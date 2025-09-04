SUSCRÍBETE
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Vivimos la última semana del año bajo el horario de invierno, por lo que corresponde el segundo cambio de 2025 para volver a la configuración de verano.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este sábado? Foto referencial

Queda poco para el próximo cambio de hora en Chile, mediante el que quedará atrás el horario de invierno y volveremos a la configuración de verano.

Se trata de la segunda modificación programada para los relojes durante 2025 en gran parte del país, tras el anterior ajuste que tuvo lugar el pasado 6 de abril.

Cambio de hora en Chile

El cambio de hora es este sábado, 6 de septiembre, a las 23:59 horas, donde los relojes se deben adelantar una hora para pasar a las 01:00 del domingo 7.

Este cambio aplica a todo el territorio nacional, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que usan el horario de verano desde 2016; además de la Región de Aysén, que este año también decidió mantenerse bajo dicha configuración.

Para el territorio insular, en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio se debe realizar igualmente durante el sábado, pero a las 22:00 horas.

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana? Foto referencial

Tal como indica el Decreto 244, la modificación al nuevo huso horario se mantendrá hasta el mes de abril de 2026.

Cabe recordar que este proceso suele ser automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores, smartphones y relojes inteligentes.

En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.

Cambio de horaHora en ChileHora ChileHorario de inviernoHorario de veranoSe adelanta o se atrasaHora oficialHuso HorarioCambio de hora 2025Cambio de hora Chile

