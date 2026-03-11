SUSCRÍBETE
    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    La actividad oficial reunirá al Presidente Gabriel Boric con el mandatario electo, José Antonio Kast, en el Congreso Nacional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo. Foto de archivo

    Este miércoles, 11 de marzo, se desarrollará el próximo cambio de mando presidencial en Chile, donde el actual Presidente, Gabriel Boric, oficializará el traspaso al mandatario electro, José Antonio Kast.

    La actividad reunirá a las autoridades e invitados nacionales y extranjeros en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Valparaíso, donde la ceremonia comenzará al mediodía.

    Se trata de una esperada actividad protocolar de la tradición republicana en la que el gobierno saliente recibe a la administración entrante y se realiza ante el Congreso Pleno.

    Durante la ceremonia se realiza la investidura del Presidente electo y se le entregan los símbolos de mando, correspondientes a la Banda Presidencial y Piocha de O’Higgins, según detalla el Senado.

    Dónde ver el cambio de mando 2026

    El cambio de mando se realizará este 11 de marzo a partir de las 12:00 horas.

    La Tercera cuenta con una cobertura completa para la jornada política, con la siguiente programación:

    • Hasta las 10:30 horas - Desde la Redacción Especial Cambio de Mando
    • 11:30 horas - React al Cambio de Mando
    • 21:00 horas - Transmisión del discurso de José Antonio Kast

    La transmisión se encuentra disponible en latercera.com y mediante redes sociales en Facebook, X, Instagram y el canal de Youtube de LT.

