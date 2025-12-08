Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario
El Viejito Pascuero y sus ayudantes llegan a la comuna esta semana.
Esta semana siguen los recorridos de la Caravana Navideña Coa Cola Zero Azúcar por la Región Metropolitana y llega el turno de la comuna de Providencia.
El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en Providencia
La Caravana Navideña Coca Cola recorrerá Providencia este martes, 9 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas aproximadamente.
El recorrido comenzará y finalizará en la Municipalidad. De acuerdo a lo informado por la empresa avanzará por las siguientes calles:
- Av. Pedro de Valdivia
- Av. Pocuro
- Av. Los Leones
- Dr. Pedro Lautaro Ferrer
- Diag. Ote.
- Av. Santa Isabel
- Miguel Claro
- Eliodoro Yáñez
- Av. Pedro de Valdivia
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
