Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario. Foto referencial de Instagram @cocacola_cl

Esta semana siguen los recorridos de la Caravana Navideña Coa Cola Zero Azúcar por la Región Metropolitana y llega el turno de la comuna de Providencia.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en Providencia

La Caravana Navideña Coca Cola recorrerá Providencia este martes, 9 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas aproximadamente.

El recorrido comenzará y finalizará en la Municipalidad. De acuerdo a lo informado por la empresa avanzará por las siguientes calles:

Av. Pedro de Valdivia

Av. Pocuro

Av. Los Leones

Dr. Pedro Lautaro Ferrer

Diag. Ote.

Av. Santa Isabel

Miguel Claro

Eliodoro Yáñez

Av. Pedro de Valdivia

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.