Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín: revisa el recorrido y horario
El desfile del Viejito Pascuero y sus ayudantes llega a la comuna durante este miércoles 10 de diciembre.
Continúa el viaje de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar por la Región Metropolitana y durante hoy visita la comuna de San Joaquín.
El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín
La Caravana Navideña Coca Cola recorrerá San Joaquín este miércoles, 10 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas aproximadamente.
Según informó la empresa, el punto de inicio será en el Espacio Mujer y el trayecto llegará hasta la Embotelladora Coca Cola, avanzando por las siguientes calles:
- Carmen Mena
- Av. las Industrias
- Varas Mena
- Pinto Murillo
- Carmen Mena
- Pje. Benozzo Gozzoli
- Av. Salesianos
- Mateo Toro y Zambrano
- Alcalde Pedro Alarcón
- Av. Sta. Rosa
- Av. Carlos Valdovinos
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
