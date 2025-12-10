Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín: revisa el recorrido y horario. Foto referencial de archivo Instagram @cocacola_cl

Continúa el viaje de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar por la Región Metropolitana y durante hoy visita la comuna de San Joaquín.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín

La Caravana Navideña Coca Cola recorrerá San Joaquín este miércoles, 10 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas aproximadamente.

Según informó la empresa, el punto de inicio será en el Espacio Mujer y el trayecto llegará hasta la Embotelladora Coca Cola, avanzando por las siguientes calles:

Carmen Mena

Av. las Industrias

Varas Mena

Pinto Murillo

Carmen Mena

Pje. Benozzo Gozzoli

Av. Salesianos

Mateo Toro y Zambrano

Alcalde Pedro Alarcón

Av. Sta. Rosa

Av. Carlos Valdovinos

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.