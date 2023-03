Clave Tributaria: cómo obtenerla o recuperarla de manera online

La Clave Tributaria, es un código que habilita el acceso a la plataforma web del Servicio de Impuestos Internos (SII), para que los usuarios puedan realizar todo tipo de trámites online relacionados con las contribuciones.

La página de Internet con la que cuenta el SII es utilizada tanto por empresas como personas naturales y la contraseña permite la realización de todas las operaciones disponibles por el organismo.

Algunas de las funciones son: iniciar actividades de personas jurídicas y naturales, realizar declaraciones mensuales de IVA, emitir boletas de honorarios, operar con facturas electrónicas y consultar situaciones tributarias, entre otras.

Clave Tributaria: cómo obtenerla y recuperarla de manera online. Foto redes sociales SII.

¿Cómo obtener la Clave Tributaria?

Según la información otorgada por el Servicio de Impuestos Internos, los pasos a seguir para obtener la Clave Tributaria son:

opción Solicitar Clave . Ingresar a sii.cl en la

Identificarse con un RUT , leer y aceptar la cláusula de responsabilidad.

Ingresar el número de documento o de serie de la cédula de identidad.

Definir la Clave Tributaria , que debe contar con un mínimo de ocho y máximo de 10 caracteres, con una composición de números y letras.

Ingresar correo electrónico y oprimir el botón “validar correo”.

Confirmar desde el mail inscrito.

Cabe mencionar que el código de activación temporal es una contraseña provisoria que entrega el SII y que tiene vigencia por 48 horas para obtener la Clave Tributaria.

Si no puedes obtener o recuperar tu Clave Tributaria, contacta a la mesa de ayuda al 22 395 1115 o 22395 1000.

¿Qué necesito para obtener una Clave Tributaria?

ChileAtiende, informa que pueden crear su Clave Tributaria quienes sean:

Contribuyentes que nunca han efectuado declaraciones de impuestos.

Contribuyentes que han declarado renta o IVA: número de folio de alguna de estas declaraciones para corroborar la identidad.

Cabe mencionar que, si la información familiar no permite confirmar en línea la identidad del contribuyente y la persona no ha realizado declaraciones de renta ni IVA en los últimos años, el SII no podrá otorgar la clave secreta en línea. En este caso, debe dirigirse a la oficina del servicio y solicitar una clave inicial.

¿Cómo recuperar la Clave Tributaria?

Para que un usuario, ya sea persona natural o jurídica, recupere su Clave Tributaria, debe ingresar un RUT en el siguiente enlace de la página web del Servicio de Impuestos Internos.