Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online. Foto cedida

Desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), se anunció el inicio del periodo de postulaciones y renovaciones a sus beneficios estudiantiles para el año 2026.

Para este proceso, desde la entidad se presentó el llamado Portal Unificado de Becas y Residencias Junaeb, una plataforma que reúne los programas con el objetivo de simplificar la tramitación para los estudiantes.

Cómo postular o renovar las Becas Junaeb

La postulación o renovación de los beneficios como becas y residencias estudiantiles de Junaeb se realiza en el sitio junaeb.cl.

La plataforma se mantendrá habilitada hasta el 31 de enero , donde se unifican los programas disponibles de enseñanza básica, media y superior.

Dentro de la plataforma se debe ingresar el RUT y proporcionar una dirección de correo electrónico. Al mismo llegará una contraseña provisoria que permita acceder al sistema.

“Un punto clave de este periodo es que cada solicitud genera un comprobante enviado al correo del estudiante. Si no llega el comprobante, el trámite no está completo y es necesario revisarlo”, explicó la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya.

Entre las becas disponible se encuentran las siguientes:

Beca Indígena

Beca Aysén

Beca de Integración Territorial

Beca Magallanes

Beca Patagonia Aysén

Beca Polimetales

Beca Práctica Técnico Profesional

Beca Presidente de la República

Por su parte, entre los programas de residencias están:

Residencia Indígena

Residencia Insular

Hogares Insulares

Hogares Junaeb

Residencia Familiar Estudiantil