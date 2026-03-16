Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes? Foto referencial de archivo

Desde este lunes se facilitan los últimos pagos pendientes por la actual entrega del Aporte Familiar Permanente, conocido como ex Bono Marzo 2026.

Cabe recordar que durante este año el beneficio se reajustó en $66.834, monto que se asigna por familia o por carga familiar, según corresponda.

Revisa el pago del Bono Marzo 2026

Se puede consultar si corresponde recibir el Bono Marzo 2026 en la página aportefamiliar.cl, mediante RUN y fecha de nacimiento.

Aclarar que este beneficio no dispone de un proceso de postulación, porque se asigna de forma automática al cumplir con los requisitos.

Este 16 de marzo se entregan los datos del tercer y último depósito programado, dirigido a familias que cuentan con pagos relacionados a la Asignación Familiar o Asignación Maternal, en relación a sus cargas.

La fecha llega luego de los dos anteriores pagos, que se concretaron desde el 16 de febrero y el 2 de marzo, para familias que reciben Asignación Familiar, son usuarias de Chile Solidario o pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.