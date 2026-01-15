Comienza la preventa de entradas para la fecha de Dream Theater en Chile: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para la fecha de Dream Theater en Chile: revisa los precios. Foto referencial de archivo

Este jueves se da inicio a la primera etapa de la venta de entradas para el próximo concierto de Dream Theater en Chile.

Recientemente se confirmó el regreso de la banda progresiva a nuestro país, con una fecha programada para el 22 de abril en el Movistar Arena .

La vista del grupo contará con la formación de James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Mike Portnoy y Jordan Rudess, para la presentación del álbum Parasomnia.

Dream Theater también se encuentra celebrando el 30 aniversario de A Change of Seasons y además prepara otros esperados clásicos.

Venta de entradas para Dream Theater

La venta de entradas para el concierto de Dream Theater en Chile se realiza en el sistema Puntoticket.

El proceso comienza este jueves al mediodía con la preventa fan y continuará con la venta general desde las 12:00 horas del viernes 16 de enero.

Las ubicaciones y precios son las siguientes, considerando valor total con cargo por servicio: