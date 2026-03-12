Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

Este jueves comienza el proceso de compra de entradas para la presentación de Amelie Lens, que fue recientemente confirmada en Chile.

La influyente DJ y productora belga ofrecerá su próximo espectáculo en suelo nacional, programado para el 6 de junio en el Espacio Riesco.

Venta de entradas para Amelie Lens

La venta de entradas para el show de Amelie Lens se realiza desde este 12 de marzo en el sistema Puntoticket.

Los precios de los boletos van por etapa de venta, con precios desde $39.000 para el boleto General, desde $60.000 para Hospitality y desde $82.000 para Stage Deck.

El proceso también contó con el llamado Plan de Reserva, modalidad que permite asegurar un boleto con un abono de $20.000 y pagar el saldo restante en cuotas sin interés.