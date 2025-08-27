Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena
Se anunció un nuevo concierto del artista en suelo nacional tras el éxito de la primera compra de boletos.
Desde este miércoles 27 de agosto, a las 11:00 horas, se activó el proceso de venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en Chile.
Cabe recordar que se agendó un nuevo concierto por parte del artista en el Claro Arena para el 5 de octubre, luego del éxito de la primera jornada anunciada para el 4 del mismo mes.
Venta de entradas para Ricky Martin en Chile
La venta de entradas para el concierto de Ricky Martin en el Claro Arena se realiza mediante el sistema Puntoticket.
Para este proceso se ofrece un descuento del 15% en los boletos para Clientes Claro, válido para dos unidades por compra.
Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio:
- Primeras filas central $291.250
- Primeras filas lateral $256.300
- Diamante central $233.000
- Diamante lateral $209.700
- Sergio Livingstone 1 $186.400
- Sergio Livingstone 2 $151.450
- Alberto Fouillioux bajo $104.850
- Platinum $87.375
- Alberto Fouillioux alto $87.375
- Golden $69.900
- Mario Lepe bajo $64.075
- Mario Lepe alto $58.250
Los sectores Sergio Livingstone 1 y 2, Alberto Fouillioux bajo y Mario Lepe bajo disponen de boletos para silla de ruedas y acompañantes al mismo valor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.