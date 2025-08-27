Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Desde este miércoles 27 de agosto, a las 11:00 horas, se activó el proceso de venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en Chile.

Cabe recordar que se agendó un nuevo concierto por parte del artista en el Claro Arena para el 5 de octubre , luego del éxito de la primera jornada anunciada para el 4 del mismo mes.

Venta de entradas para Ricky Martin en Chile

La venta de entradas para el concierto de Ricky Martin en el Claro Arena se realiza mediante el sistema Puntoticket.

Para este proceso se ofrece un descuento del 15% en los boletos para Clientes Claro, válido para dos unidades por compra.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio:

Primeras filas central $291.250

Primeras filas lateral $256.300

Diamante central $233.000

Diamante lateral $209.700

Sergio Livingstone 1 $186.400

Sergio Livingstone 2 $151.450

Alberto Fouillioux bajo $104.850

Platinum $87.375

Alberto Fouillioux alto $87.375

Golden $69.900

Mario Lepe bajo $64.075

Mario Lepe alto $58.250

Los sectores Sergio Livingstone 1 y 2, Alberto Fouillioux bajo y Mario Lepe bajo disponen de boletos para silla de ruedas y acompañantes al mismo valor.