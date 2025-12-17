Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para regiones del centro y sur. Foto referencial de archivo

Avanza el calendario de fechas para postular al sistema Anótate en la lista, que permite solicitar vacantes a los establecimientos con cupos disponibles para el año 2026 fuera del plazo de la Admisión Escolar.

De acuerdo a las fechas de este periodo, el pasado 15 de diciembre comenzó el proceso en la zona norte, el que continúa entre 17 de diciembre en regiones del centro y sur.

Desde este miércoles se pueden enviar solicitudes para establecimientos de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

En tanto, el viernes 19 de diciembre se habilitará el trámite para la Región Metropolitana.

Cómo inscribirse en Anótate en la lista

El proceso de solicitudes fuera de plazo de Anótate en la lista se realiza en el sitio sistemadeadmisionescolar.cl.

Los apoderados deben contar con una cuenta en la plataforma y completar los datos del estudiante.

Durante la postulación se sugiere seleccionar, al menos, seis establecimientos. Luego de elegir las opciones se debe enviar la solicitud y descargar el comprobante.

Además, para conocer los colegios con vacantes disponibles se habilitó la plataforma vacantes.mineduc.cl.