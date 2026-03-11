Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar si corresponde el beneficio? Foto referencial de archivo

Recientemente se anunció el inicio de los pagos de la Beca de Alimentación para la Educación Superior o Beca BAES, para el periodo de 2026.

Según confirmó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), los depósitos del saldo comenzaron a llegar a los estudiantes renovantes desde el lunes, 9 de marzo.

De acuerdo a lo informado por el organismo, el depósito está dirigido a estudiantes que cumplen con los requisitos y fueron confirmados desde su respectiva casa de estudios.

Por su parte, los renovantes rezagados y nuevos beneficiarios contarán con el saldo a partir del próximo 20 de marzo.

Cabe recordar que, para el actual año académico, el beneficio mantiene un monto de $48.000 a nivel nacional y $50.000 para alumnos de la Región de Magallanes.

Revisa el pago de la BAES 2026

Para revisar el saldo de la Beca BAES se debe utilizar la aplicación correspondiente al beneficiario, de acuerdo a lo que explica Junaeb.

Estudiantes de la Región Metropolitana deben utilizar la app de Pluxee (descargar para iOS o Android).

Por su parte, alumnos de otras zonas del país cuentan con el sistema Edenred (descargar para iOS o Android).