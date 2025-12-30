Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde. Foto referencial de archivo

Desde este martes se facilitan los pagos del Bono al Trabajo de la Mujer, que entrega un aporte económico mensual de hasta $44.157.

Se trata de una ayuda económica administrada desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que llega a las trabajadoras que cumplan con los requisitos y hayan realizado una postulación.

Cada beneficiaria puede verificar el monto asignado en el sitio del Sence, mediante RUN y Clave Única.

De acuerdo al calendario de pagos dispuesto por el organismo, para el depósito de este 30 de diciembre se asigna un monto calculado de forma proporcional a la renta registrada en septiembre pasado.

Cómo postular al Bono al Trabajo de la Mujer

Por su parte, las trabajadoras que no han solicitado este bono pueden completar una postulación en línea, donde el proceso requiere cumplir con lo siguiente: