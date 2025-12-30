Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde
El aporte del Sence facilita a las beneficiarias un depósito mensual de hasta $44.157.
Desde este martes se facilitan los pagos del Bono al Trabajo de la Mujer, que entrega un aporte económico mensual de hasta $44.157.
Se trata de una ayuda económica administrada desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que llega a las trabajadoras que cumplan con los requisitos y hayan realizado una postulación.
Cada beneficiaria puede verificar el monto asignado en el sitio del Sence, mediante RUN y Clave Única.
De acuerdo al calendario de pagos dispuesto por el organismo, para el depósito de este 30 de diciembre se asigna un monto calculado de forma proporcional a la renta registrada en septiembre pasado.
Cómo postular al Bono al Trabajo de la Mujer
Por su parte, las trabajadoras que no han solicitado este bono pueden completar una postulación en línea, donde el proceso requiere cumplir con lo siguiente:
- Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.
- Trabajar de forma dependiente o independiente.
- Pertenecer al 40% de familias de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares.
- Para elegir el pago anual, se debe percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180
- Para elegir los pagos mensuales, se debe percibir una renta brutal mensual inferior a $662.348.
- Tener cotizaciones al día.
- No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
- En caso de ser trabajadora independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.