    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    La Tesorería General de la República anunció el inicio del proceso que también incluye a miembros de colegios escrutadores.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Foto referencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A partir del martes, 30 de diciembre, se comenzaron a facilitar los pagos correspondientes a personas que se desempeñaron como vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

    Según informó la Tesorería General de la República (TGR), entidad a cargo de este proceso, la gestión inició tras la recepción y validación de las nóminas enviadas desde el Servicio Electoral (Servel), lo que permite concretar el depósito a quienes cumplieron la función el pasado 14 de diciembre.

    De acuerdo a cifras del organismo, dicho pago llegará a 237.123 vocales de mesa y a 7.972 integrantes de colegios escrutadores a nivel nacional, con un monto global que alcanza los $7.339.468.356.

    Revisa el pago para vocal de mesa

    Las personas que se desempeñaron como vocal de mesa o miembro de colegio escrutador en la segunda vuelta pueden revisar el estado de su pago en el sitio tgr.cl con el RUT.

    Para quienes cumplieron con la función se encuentra establecido un monto de dos tercios de UF, es decir, $26.480.

    La TGR informa que los pagos se realizan mediante transferencia electrónica dirigida a la cuenta bancaria informada en la planilla oficial entregada al Servel.

    En caso de no disponer de una cuenta, se puede efectuar el cobro de forma presencial en cajas de BancoEstado, presentando la cédula de identidad.

    Más sobre:EleccionesSegunda vueltaVocal de mesaVocales de mesaPago vocal de mesaMiembro de colegio escrutadorTGRTesorería General de la RepúblicaServel14 de diciembrePagoMontoDepósitoBono vocal de mesa

