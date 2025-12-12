Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

Cómo excusarme de votar si estoy a más de 200 km del local este domingo. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se debe regresar a las urnas para el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025.

La jornada está programada para el domingo 14 de diciembre y cuenta con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos.

Quienes no acudan a votar se exponen a recibir una multa de 0,5 a 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

En tanto, existen motivos que permiten excusarse de votar, los que corresponden a:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva

Al respecto, encontrarse alejado a 200 km o más del local de votación es el único motivo que requiere realizar un trámite durante la jornada del domingo, mientras que el resto se comprueba posteriormente ante el juzgado de policía local.

Cómo excusarse por estar a más de 200 km del local de votación

Las personas que estén alejadas a más de 200 km de su local de votación este domingo deben justificar su situación de forma presencial en Carabineros .

También se dispone del sitio comisariavirtual.cl que permite agilizar el trámite al ingresar los datos en un formulario.

Una vez completada esa parte, se recibirá un código de letras y números que será requerido al dejar constancia en la comisaría más cercana.