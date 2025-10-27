Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas
La línea permite comunicarse con el banco para bloquear productos o reportar fraudes.
Recientemente se dio a conocer una nueva línea telefónica que permite reportar una serie de emergencias bancarias.
La iniciativa fue impulsada por la Asociación de Bancos (ABIF) con el objetivo de promover el cuidado de productos financieros ante situaciones como estafas o fraudes.
Nuevo número 1212
El nuevo número único, nacional y gratuito 1212 permite a los clientes comunicarse directamente con su banco.
Al contactar la línea es posible bloquear productos financieros y reaccionar rápidamente en caso de algún problema como:
- Robo o extravío del celular
- Fraudes como transferencias o compras no reconocidas
- Estafas por mensajerías o correo electrónico
- Llamadas fraudulentas
- Fraudes con QR
- Clonación de tarjetas
“Al marcar 1212 desde cualquier teléfono en Chile, la persona será derivada al canal de emergencias de su banco. El servicio no tiene costo y está disponible para todas las compañías telefónicas”, explicaron desde la entidad.
“Es importante señalar que el 1212 no reemplaza los números de atención de emergencias existentes en cada entidad financiera: los complementa, ofreciendo una vía adicional para la protección de las cuentas bancarias”, agregaron.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.