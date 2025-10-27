Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas. Foto referencial.

Recientemente se dio a conocer una nueva línea telefónica que permite reportar una serie de emergencias bancarias.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación de Bancos (ABIF) con el objetivo de promover el cuidado de productos financieros ante situaciones como estafas o fraudes.

Nuevo número 1212

El nuevo número único, nacional y gratuito 1212 permite a los clientes comunicarse directamente con su banco.

Al contactar la línea es posible bloquear productos financieros y reaccionar rápidamente en caso de algún problema como:

Robo o extravío del celular

Fraudes como transferencias o compras no reconocidas

Estafas por mensajerías o correo electrónico

Llamadas fraudulentas

Fraudes con QR

Clonación de tarjetas

Número 1212 de emergencias bancarias. Foto: ABIF

“Al marcar 1212 desde cualquier teléfono en Chile, la persona será derivada al canal de emergencias de su banco. El servicio no tiene costo y está disponible para todas las compañías telefónicas”, explicaron desde la entidad.

“Es importante señalar que el 1212 no reemplaza los números de atención de emergencias existentes en cada entidad financiera: los complementa, ofreciendo una vía adicional para la protección de las cuentas bancarias”, agregaron.