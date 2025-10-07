Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre. Foto referencial de archivo

Esta semana llega el próximo feriado del año, marcado en el calendario el domingo 12 de octubre, por ser el Día de Encuentro de Dos Mundos.

La fecha solía ser conocida también como Día de la Raza y conmemora el hecho histórico que significó la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Respecto a las actividades a desarrollar durante la jornada, cabe recordar que esta fecha no corresponde a un feriado irrenunciable, por lo que el comercio y los servicios pueden atender al público.

Junto con lo anterior, se debe considerar que determinados establecimientos podrían establecer horarios especiales para ese día.

Continuando con el calendario de este mes, el siguiente feriado dará espacio al próximo fin de semana largo del año, gracias al viernes 31 de octubre, marcado por ser el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

A la mencionada fecha se sumará el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Feriados de 2025

Estos son todos los feriados que restan en el calendario del año:

Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable)

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, irrenunciable, por confirmar)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

Respecto al proceso de elecciones, el cronograma del Servel indica que la segunda vuelta se desarrollará en diciembre, en caso de ser requerida tras el proceso de noviembre.