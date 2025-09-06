Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario
El ajuste de los relojes se debe realizar este sábado. Acá un paso a paso para aquellos que no utilizan la actualización automática en sus dispositivos.
Este sábado, 6 de septiembre, corresponde el segundo cambio de hora del 2025, el que implica adelantar los relojes para pasar al horario de verano.
Recordar que la modificación se debe realizar a las 23:59 horas en la mayoría del territorio nacional, para pasar a las 01:00 horas del domingo.
El mismo proceso es necesario a las 22:00 horas en el territorio insular de Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, para pasar a las 23:00 horas.
Tal como indica el Decreto 244, la modificación al nuevo huso horario se mantendrá hasta el mes de abril de 2026.
Por el contrario, en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena se mantendrá el horario sin modificaciones.
Cómo cambiar la hora en los dispositivos
Muchos dispositivos que funcionan conectados a Internet, como teléfonos y computadores, suelen modificar la hora de forma automática.
Sin embargo, para quienes no utilizan dicho modo y prefieren establecer la hora de forma manual, o necesitan corregir el tiempo indicado por el aparato, deben seguir estos pasos:
Cambiar la hora en Android
- Entrar a Ajustes
- Ir a Administración general
- Seleccionar Fecha y hora
- Activar la Fecha y hora automática o definirla de forma manual
Cambiar la hora en iPhone
- Ir a Configuración
- Seleccionar General
- Ir a Fecha y hora
- Activar la opción Definir automáticamente o ajustarla de forma manual
Cambiar la hora en Windows
- Ir al Panel de Control o Configuración
- Seleccionar Fecha y hora
- Activar la opción Establecer la hora automáticamente o cambiarla manualmente
Cambiar la hora en MacOS
- Ir a Menú Apple
- Ir a Configuración del Sistema
- Ir a General
- Seleccionar Fecha y hora
Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.
