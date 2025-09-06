Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cómo cambiar la hora y fecha en el celular o computador. Foto referencial de archivo

Este sábado, 6 de septiembre, corresponde el segundo cambio de hora del 2025, el que implica adelantar los relojes para pasar al horario de verano.

Recordar que la modificación se debe realizar a las 23:59 horas en la mayoría del territorio nacional, para pasar a las 01:00 horas del domingo.

El mismo proceso es necesario a las 22:00 horas en el territorio insular de Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, para pasar a las 23:00 horas.

Tal como indica el Decreto 244, la modificación al nuevo huso horario se mantendrá hasta el mes de abril de 2026.

Por el contrario, en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena se mantendrá el horario sin modificaciones.

Cómo cambiar la hora y fecha en el celular o computador. Foto referencial

Cómo cambiar la hora en los dispositivos

Muchos dispositivos que funcionan conectados a Internet, como teléfonos y computadores, suelen modificar la hora de forma automática.

Sin embargo, para quienes no utilizan dicho modo y prefieren establecer la hora de forma manual, o necesitan corregir el tiempo indicado por el aparato, deben seguir estos pasos:

Cambiar la hora en Android

Entrar a Ajustes

Ir a Administración general

Seleccionar Fecha y hora

Activar la Fecha y hora automática o definirla de forma manual

Cambiar la hora en iPhone

Ir a Configuración

Seleccionar General

Ir a Fecha y hora

Activar la opción Definir automáticamente o ajustarla de forma manual

Cambiar la hora en Windows

Ir al Panel de Control o Configuración

Seleccionar Fecha y hora

Activar la opción Establecer la hora automáticamente o cambiarla manualmente

Cambiar la hora en MacOS

Ir a Menú Apple

Ir a Configuración del Sistema

Ir a General

Seleccionar Fecha y hora

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.