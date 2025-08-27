SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

El renovado formato del documento se ha estado implementando gradualmente en el país y llega el turno para que se comience a facilitar en la capital.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM. Foto referencial de archivo SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

Desde el 1 de septiembre se facilitará la licencia de conducir digital en la Región Metropolitana, lo que completará la implementación gradual del renovado formato en el país.

El proceso inició en enero en las regiones extremas y con el paso del año fue ampliando su cobertura. A la fecha, según datos oficiales, ya se han emitido 117 mil documentos.

Cómo obtener la licencia de conducir digital

La licencia de conducir digital se podrá obtener desde septiembre al renovar el documento o solicitarlo por primera vez en la Región Metropolitana.

Cabe aclarar que no es obligatorio cambiar el documento inmediatamente, por lo que la edición actual seguirá siendo válida hasta la fecha que indique.

Al presentar este proyecto se destacó que la nueva edición de la licencia de conducir presenta un renovado diseño que funciona tanto en formato físico como digital.

Esto último gracias a un código QR de alta seguridad que permite conocer la información actualizada del conductor, la que está protegida bajo protocolos de seguridad, según resume el sitio de Conaset.

Los conductores que tengan habilitada su nueva licencia de conducir digital pueden descargar la aplicación disponible para dispositivos iOS o Android y así consultar sus datos desde el teléfono mediante Clave Única.

Más sobre:Licencia de conducirRegión MetropolitanaRMSantiagoLicencia de conducir digitalDocumentosCómo obtener

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Si no se siente jefe de la reconstrucción, no debería ser ministro”: Matthei carga contra Montes por sus dichos sobre megaincendio

Jara a la contra de timonel PC por gestión de Marcel en Hacienda: “No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona”

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Jardín Botánico finaliza nueva etapa de reconstrucción tras el megaincendio con moderno Centro de Visitantes

Tras apagón nacional: Contraloría detecta que Sernac no cuenta con un plan para recibir reclamos masivos

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cuáles son los requisitos del Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación

Cuáles son los requisitos del Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación

Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?

Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?

Decretan prisión preventiva para los cinco formalizados por crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví
Chile

Decretan prisión preventiva para los cinco formalizados por crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

“Si no se siente jefe de la reconstrucción, no debería ser ministro”: Matthei carga contra Montes por sus dichos sobre megaincendio

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025
Negocios

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Tribunal condena a Gabriel Ruiz-Tagle por venta de acciones de Blanco y Negro con información privilegiada
El Deportivo

Tribunal condena a Gabriel Ruiz-Tagle por venta de acciones de Blanco y Negro con información privilegiada

“En la tribuna Mario Lepe”: Cruzados culpa a hinchas por daños en el Claro Arena tras duelo entre la UC y Unión Española

Videos, hechos no consignados y testigos: la estrategia de la U para vencer a Independiente en el escritorio de Conmebol

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel
Cultura y entretención

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo
Mundo

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Atacan con piedras a la caravana de Milei y su seguridad debió evacuarlo en forma urgente

Simpatizantes de Trump coquetean con la idea de un “Presidente dictador” mientras el republicano acelera su deriva autoritaria

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional