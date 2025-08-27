Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM. Foto referencial de archivo

Desde el 1 de septiembre se facilitará la licencia de conducir digital en la Región Metropolitana, lo que completará la implementación gradual del renovado formato en el país.

El proceso inició en enero en las regiones extremas y con el paso del año fue ampliando su cobertura. A la fecha, según datos oficiales, ya se han emitido 117 mil documentos.

Cómo obtener la licencia de conducir digital

La licencia de conducir digital se podrá obtener desde septiembre al renovar el documento o solicitarlo por primera vez en la Región Metropolitana.

Cabe aclarar que no es obligatorio cambiar el documento inmediatamente, por lo que la edición actual seguirá siendo válida hasta la fecha que indique.

Con la puesta en marcha de la Licencia de Conducir Digital en la RM avanzamos en más seguridad y una mejor fiscalización ✅ pic.twitter.com/lb9NqbQXWu — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 27, 2025

Al presentar este proyecto se destacó que la nueva edición de la licencia de conducir presenta un renovado diseño que funciona tanto en formato físico como digital.

Esto último gracias a un código QR de alta seguridad que permite conocer la información actualizada del conductor, la que está protegida bajo protocolos de seguridad, según resume el sitio de Conaset.

Los conductores que tengan habilitada su nueva licencia de conducir digital pueden descargar la aplicación disponible para dispositivos iOS o Android y así consultar sus datos desde el teléfono mediante Clave Única.