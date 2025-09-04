Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650. Foto referencial de archivo

Este jueves se realizará un segundo remate online de ropa y mobiliario pertenecientes a las Tiendas Corona, cadena que concretó su quiebra semanas atrás.

Se indica la existencia de ropa de vestuario mujer, hombre e infantil, con jeans y otras prendas desde $650 más IVA, en lotes desde 4.000 unidades.

Junto con lo anterior, se encuentran disponibles otros elementos que fueron parte de las tiendas como percheros, maniquíes y muebles.

El remate considera productos que pertenecieron a los locales de Alameda Centro, Vivo Imperio, Portal El Llano, Arauco Maipú, Quilpué, Talca, Los Ángeles, Rancagua Plaza América y Concepción Freire.

Cómo participar en el remate de Corona

El remate de productos de Corona se realiza por parte de la empresa Remates del Río, desde este 4 de septiembre a las 11:00 horas .

Para participar en la subasta es necesario registrarse en la página rematesdelrio.cl y completar el formulario con los datos.

También se requiere el pago de una garantía para comenzar a ofertar por los productos.

Las bases del proceso especifican que los ganadores del remate podrán recibir los bienes hasta el 12 de septiembre, como máximo a las 16:00 horas.