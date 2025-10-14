Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Actualmente se está desarrollando una feria laboral virtual a cargo de la plataforma Laborum, en la que se puede postular a más de 13 mil vacantes disponibles.

La llamada Expo Laborum Online 2025 comenzó el pasado lunes y se extenderá hasta el domingo 19 de octubre , en la que se permite postular a puestos en más de 80 empresas participantes de la iniciativa.

Cómo participar en la feria laboral de Laborum

La feria laboral se realiza en la página web laborum.cl, donde se permite ingresar con una cuenta o crear una nueva, pudiendo utilizar como acceso igualmente un perfil de Google o LinkedIn.

Otra opción es usar la aplicación móvil de Laborum, disponible para instalar en dispositivos iOS o Android.

Según indica su sitio web, las postulaciones se pueden realizar desde cualquier lugar y durante las 24 horas, hasta este domingo.

En la plataforma se debe subir el CV y buscar las ofertas laborales por empresa o filtrar por rubro, para luego revisar los resultados afines que indican la cantidad de avisos disponibles y zona del país donde se requieren.

Dentro de las áreas más solicitadas se encuentran perfiles de analista de sistemas, programadores, consultores, marketing, administración y secretarias.