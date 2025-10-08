Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realiza. Foto referencial

La empresa de Recursos Humanos Adecco anunció la realización de su próxima Feria laboral virtual 2025, un evento dirigido a personas que buscan trabajo o desean explorar nuevas posibilidades de empleo.

La iniciativa es gratuita y se desarrollará totalmente mediante Internet, donde se invita a los postulantes a conocer los cientos de vacantes que estarán disponibles.

Cuándo es la feria laboral virtual y cómo participar

La Feria laboral virtual Adecco se realizará mediante una transmisión en Youtube el martes 21 de octubre , a partir de las 10:00 horas.

La empresa cuenta con un espacio para registro, donde se solicita el nombre y correo electrónico en este enlace, lo que permitirá recibir el acceso directo a la transmisión cuando comience.

Entre las vacantes que se podrán encontrar en la feria se dispone de puestos en diferentes sectores, como:

Minería: operarios, técnicos, profesionales para faena, turnos 7x7 y 14x14.

Logística e industrial: operarios, supervisores, técnicos de mantenimiento, producción.

Agroindustria: operarios agrícolas, supervisores y técnicos para temporada.

Ventas y retail : cargos comerciales con comisiones y posibilidades de crecimiento.

Administración y office : asistentes, recepcionistas, cargos bancarios, salud y más.

Perfiles ejecutivos y especializados: áreas como ingeniería, finanzas, RR.HH. y tecnología.

Además, durante el espacio se desarrollarán otras actividades como presentaciones de testimonios, sorteos de gift cards y asesorías para crear o mejorar el CV.