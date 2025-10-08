Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará
Las vacantes disponibles consideran rubros como logística, ventas y administración, incluyendo perfiles para una primera experiencia laboral.
La empresa de Recursos Humanos Adecco anunció la realización de su próxima Feria laboral virtual 2025, un evento dirigido a personas que buscan trabajo o desean explorar nuevas posibilidades de empleo.
La iniciativa es gratuita y se desarrollará totalmente mediante Internet, donde se invita a los postulantes a conocer los cientos de vacantes que estarán disponibles.
Cuándo es la feria laboral virtual y cómo participar
La Feria laboral virtual Adecco se realizará mediante una transmisión en Youtube el martes 21 de octubre, a partir de las 10:00 horas.
La empresa cuenta con un espacio para registro, donde se solicita el nombre y correo electrónico en este enlace, lo que permitirá recibir el acceso directo a la transmisión cuando comience.
Entre las vacantes que se podrán encontrar en la feria se dispone de puestos en diferentes sectores, como:
- Minería: operarios, técnicos, profesionales para faena, turnos 7x7 y 14x14.
- Logística e industrial: operarios, supervisores, técnicos de mantenimiento, producción.
- Agroindustria: operarios agrícolas, supervisores y técnicos para temporada.
- Ventas y retail: cargos comerciales con comisiones y posibilidades de crecimiento.
- Administración y office: asistentes, recepcionistas, cargos bancarios, salud y más.
- Perfiles ejecutivos y especializados: áreas como ingeniería, finanzas, RR.HH. y tecnología.
Además, durante el espacio se desarrollarán otras actividades como presentaciones de testimonios, sorteos de gift cards y asesorías para crear o mejorar el CV.
