Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y quiénes son los nuevos beneficiarios. Foto referencial de archivo

Uno de los principales beneficios que llegan a los adultos mayores es la Pensión Garantizada Universal (PGU), a la que se permite postular desde los 65 años.

Se trata de un programa a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) que facilita un pago dirigido a mejorar los ingresos de este sector de la población.

El aporte llega hasta $224.004 , para pensionados con un monto base menor o igual a $762.822. A partir de esa cifra, y hasta $1.210.828, se accede a una cifra variable.

Cabe recordar que una de las medidas de la reforma previsional considera un aumento de la PGU a $250.000, lo que aplica desde septiembre a mayores de 82 años, y continuará de forma gradual para mayores de 75 años en el mismo mes de 2026 y para mayores de 65 años desde 2027.

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran: