SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    El beneficio se facilita a los adultos mayores y se puede solicitar de forma presencial o a distancia.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y quiénes son los nuevos beneficiarios. Foto referencial de archivo Richard Ulloa.

    Uno de los principales beneficios que llegan a los adultos mayores es la Pensión Garantizada Universal (PGU), a la que se permite postular desde los 65 años.

    Se trata de un programa a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) que facilita un pago dirigido a mejorar los ingresos de este sector de la población.

    El aporte llega hasta $224.004, para pensionados con un monto base menor o igual a $762.822. A partir de esa cifra, y hasta $1.210.828, se accede a una cifra variable.

    Cabe recordar que una de las medidas de la reforma previsional considera un aumento de la PGU a $250.000, lo que aplica desde septiembre a mayores de 82 años, y continuará de forma gradual para mayores de 75 años en el mismo mes de 2026 y para mayores de 65 años desde 2027.

    Cómo postular a la PGU

    La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

    En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

    Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

    • Tener 65 años o más.
    • No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.
    • Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828.
    • Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
    Más sobre:BonosBeneficiosPGUPGU 2026Pensión Garantizada UniversalPostularRequisitosBeneficiariosMonto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    2.
    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    4.
    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    5.
    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales
    Chile

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”
    Negocios

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    La voz de los territorios

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”
    El Deportivo

    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”

    El mensaje de Marcelo Díaz a Eduardo Vargas por su regreso a la U: “Tiene un nombre grande acá y en Chile”

    Los piratas encuentran un tesoro: Lucas Pratto está a una firma de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro
    Cultura y entretención

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    Muere Béla Tarr, leyenda del cine experimental

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso