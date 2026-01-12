SUSCRÍBETE POR $1100
    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Revisa también los requisitos y cómo solicitar el beneficio del Sence para trabajadoras.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Bono al Trabajo de la Mujer es una ayuda estatal que facilita pagos cada fin de mes a aquellas personas que realizaron una postulación y se mantienen cumpliendo con los requisitos.

    Entre ellos se solicita tener entre 25 y 59 años de edad, ser parte del 40% de menores ingresos de la población y no superar una renta bruta mensual de $662.348.

    Respecto a la entrega del bono, desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se detalló el calendario de pagos determinado para este año.

    Cabe recordar que depósito es calculado de forma proporcional según la renta de tres meses atrás, donde el monto máximo será de $44.157.

    Revisa las fechas a continuación:

    • Enero tendrá pago el viernes 30, según la renta de octubre
    • Febrero tendrá pago el viernes 27, según la renta de noviembre
    • Marzo tendrá pago el martes 31, según la renta de diciembre
    • Abril tendrá pago el jueves 30, según la renta de enero
    • Mayo tendrá pago el viernes 29, según la renta de febrero
    • Junio tendrá pago el martes 30, según la renta de marzo
    • Julio tendrá pago el viernes 31, según la renta de abril
    • Agosto tendrá pago el lunes 31, según la renta de mayo
    • Septiembre tendrá pago el miércoles 30, según la renta de junio
    • Octubre tendrá pago el viernes 30, según la renta de julio
    • Noviembre tendrá pago el lunes 30, según la renta de agosto
    • Diciembre tendrá pago el miércoles 30, según la renta de septiembre

    Cómo postular al Bono Trabajo Mujer

    Por su parte, las trabajadoras que no han solicitado este bono pueden completar una postulación en línea, donde el proceso requiere cumplir con lo siguiente:

    • Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.
    • Trabajar de forma dependiente o independiente.
    • Pertenecer al 40% de familias de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares.
    • Para elegir el pago anual, se debe percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180
    • Para elegir los pagos mensuales, se debe percibir una renta brutal mensual inferior a $662.348.
    • Tener cotizaciones al día.
    • No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
    • En caso de ser trabajadora independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.
    Más sobre:BonosBeneficiosBono al Trabajo de la MujerBono Mujer TrabajadoraBono MujerTrabajoEmpleoSencePagoPagosCalendario de pagosFecha de pagoRevisarPostularRequisitos

