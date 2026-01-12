Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas. Foto referencial de archivo

El Bono al Trabajo de la Mujer es una ayuda estatal que facilita pagos cada fin de mes a aquellas personas que realizaron una postulación y se mantienen cumpliendo con los requisitos.

Entre ellos se solicita tener entre 25 y 59 años de edad, ser parte del 40% de menores ingresos de la población y no superar una renta bruta mensual de $662.348.

Respecto a la entrega del bono, desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se detalló el calendario de pagos determinado para este año.

Cabe recordar que depósito es calculado de forma proporcional según la renta de tres meses atrás, donde el monto máximo será de $44.157 .

Revisa las fechas a continuación:

Enero tendrá pago el viernes 30, según la renta de octubre

Febrero tendrá pago el viernes 27, según la renta de noviembre

Marzo tendrá pago el martes 31, según la renta de diciembre

Abril tendrá pago el jueves 30, según la renta de enero

Mayo tendrá pago el viernes 29, según la renta de febrero

Junio tendrá pago el martes 30, según la renta de marzo

Julio tendrá pago el viernes 31, según la renta de abril

Agosto tendrá pago el lunes 31, según la renta de mayo

Septiembre tendrá pago el miércoles 30, según la renta de junio

Octubre tendrá pago el viernes 30, según la renta de julio

Noviembre tendrá pago el lunes 30, según la renta de agosto

Diciembre tendrá pago el miércoles 30, según la renta de septiembre

Cómo postular al Bono Trabajo Mujer

Por su parte, las trabajadoras que no han solicitado este bono pueden completar una postulación en línea, donde el proceso requiere cumplir con lo siguiente: