SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

La convocatoria del Ministerio de Vivienda se abrirá próximamente y el trámite se podrá realizar de forma online.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos. Foto referencial de archivo

Recientemente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó las fechas del próximo proceso de postulación al Subsidio de arriendo.

El beneficio se facilita a las familias que cuentan con capacidad de pago y además cumplen con los requisitos de la convocatoria, quienes pueden acceder a un total de 170 UF, es decir, más de $6 millones.

Dicho programa se puede utilizar con tope de 4,2 UF ($166.000) para un arriendo cuyo valor mensual no supere las 11 UF (cerca de $434.000).

El valor es diferente para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, donde el tope corresponde a 4,9 UF ($193.000) para arriendos de hasta 13 UF (aproximadamente $513.000).

Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo

La postulación al Subsidio de arriendo se habilitará desde el 7 de octubre al 14 de noviembre.

Un trámite que estará disponible de forma online en el sitio minvu.cl, donde se requerirá ingresar con Clave Única.

Para completar la gestión de forma presencial también se confirmó atención en las oficinas Serviu regionales.

Al acceder al beneficio se debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener mínimo 18 años de edad.
  • Tener cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros vigente.
  • Postular con al menos un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Personas de 60 años o más pueden postular solas.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.
  • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (aproximadamente $158.000) en una cuenta de ahorro para la vivienda, disponible como plazo máximo el día anterior a la postulación.
  • Contar con un ingreso familiar entre 7 y 25 UF (aproximado de $276.000 a $987.000). Por cada integrante que exceda de tres, el requisito aumenta en 8 UF (poco más de $315.000).
Más sobre:ViviendaSubsidiosBeneficiosSubsidioSubsidio de arriendoPostulaciónFechasPlazoRequisitosMinvu

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos

La U gana en la cancha y Colo Colo en las finanzas: radiografía a los resultados de los tres grandes del fútbol chileno

Greystar entrará al mercado de multifamily en Ciudad Empresarial con proyecto de US$55 millones

Los reparos de Conadi al nuevo mall de Cencosud en Vitacura por eventual afectación a comunidades indígenas

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

5.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos
Chile

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Incautan dispositivos de funcionaria del municipio de Mostazal indagada por malversación

La U gana en la cancha y Colo Colo en las finanzas: radiografía a los resultados de los tres grandes del fútbol chileno
Negocios

La U gana en la cancha y Colo Colo en las finanzas: radiografía a los resultados de los tres grandes del fútbol chileno

Greystar entrará al mercado de multifamily en Ciudad Empresarial con proyecto de US$55 millones

Los reparos de Conadi al nuevo mall de Cencosud en Vitacura por eventual afectación a comunidades indígenas

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy
Tendencias

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Un cierre de película: revisa el final fotográfico del maratón en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Un cierre de película: revisa el final fotográfico del maratón en el Mundial de Atletismo

Potencias mundiales y posibles rivales: el camino que le espera a Chile para la Copa Davis del próximo año

El particular análisis de Pablo Milad por la Supercopa entre Colo Colo y la U: “Yo creo que gana el fútbol”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025
Cultura y entretención

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros
Mundo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté