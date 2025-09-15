Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos. Foto referencial de archivo

Recientemente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó las fechas del próximo proceso de postulación al Subsidio de arriendo.

El beneficio se facilita a las familias que cuentan con capacidad de pago y además cumplen con los requisitos de la convocatoria, quienes pueden acceder a un total de 170 UF, es decir, más de $6 millones.

Dicho programa se puede utilizar con tope de 4,2 UF ($166.000) para un arriendo cuyo valor mensual no supere las 11 UF (cerca de $434.000).

El valor es diferente para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, donde el tope corresponde a 4,9 UF ($193.000) para arriendos de hasta 13 UF (aproximadamente $513.000).

Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo

La postulación al Subsidio de arriendo se habilitará desde el 7 de octubre al 14 de noviembre.

Un trámite que estará disponible de forma online en el sitio minvu.cl, donde se requerirá ingresar con Clave Única.

Para completar la gestión de forma presencial también se confirmó atención en las oficinas Serviu regionales.

Al acceder al beneficio se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener mínimo 18 años de edad.

Tener cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular con al menos un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Personas de 60 años o más pueden postular solas.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (aproximadamente $158.000) en una cuenta de ahorro para la vivienda, disponible como plazo máximo el día anterior a la postulación.

Contar con un ingreso familiar entre 7 y 25 UF (aproximado de $276.000 a $987.000). Por cada integrante que exceda de tres, el requisito aumenta en 8 UF (poco más de $315.000).