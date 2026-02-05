SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    La iniciativa corresponde a un sticker que se adhiere al parabrisas y contiene información del vehículo.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Conoce cómo funciona la Tercera Placa y las comunas en que está disponible. Foto referencial

    Una alternativa para verificar la información del vehículo es la llamada Tercera Placa Patente, que se presenta como una herramienta disponible en más de 40 comunas del país.

    De trata de una innovación a cargo de Casa de Moneda Chile, que permite la inspección vehicular mediante un sticker inteligente que se adhiere al parabrisas, que al ser escaneado permite consultar los datos del auto.

    Según cifras del organismo, más de un millón de ciudadanos utilizan esta tecnología, que ayuda a prevenir fraudes y evitar la falsificación de documentos como el permiso de circulación.

    Casa de Moneda explica que para este propósito se emplea una solución que combina medidas de seguridad físicas y digitales como “fondo numismático, impresión del logo del municipio con relieve, impresión de seguridad fluorescente, troquel para desprendimiento de prepicado y huella digital”.

    “Para lograr esta impresión de alta seguridad, se utiliza tecnología de impresión de billetes para que, en conjunto, estas características convierten la tercera placa patente en una herramienta prácticamente imposible de falsificar”, agregan.

    Lo anterior funciona en conjunto con una plataforma de gestión donde cada municipalidad puede contar con una base de datos actualizada de los permisos de circulación. Además, cada escaneo que se realiza es georreferenciado, lo que permite generar alertas de seguridad.

    Con todo, el uso de la Tercera Placa también se presenta como una opción útil a la hora de agilizar la verificación de la información y contribuir al trabajo de fiscalización que realizan Carabineros y municipios.

    Tercera Placa. Foto referencial cedida

    Dónde solicitar la Tercera Placa

    Casa de Moneda explica que la Tercera Placa se encuentra disponible para solicitar en algunos municipios, con dos modalidades:

    • Solicitar en la municipalidad mediante un formulario cuando se paga el permiso de circulación.
    • Realizar el trámite en línea y recibir el despacho de correo certificado con un costo de $4.990.

    Las municipalidades que ofrecen esta tecnología son:

    MunicipalidadFísicoOnline
    Algarrobox 
    Calderax 
    Cartagenax 
    Cauquenesxx
    Chañaralx 
    Coincox 
    Colinax 
    Collipullixx
    Curacautínx 
    Diego De Almagrox 
    Estación Central xx
    Huechuraba x
    Juan Fernández x
    Llayllayx 
    Lotax 
    Machalí x
    Nancaguax 
    Padre Hurtado x
    Pelluhuex 
    Quilicuraxx
    Quinta de Tilcocox 
    Rio Buenox 
    Rio Clarox 
    Sagrada Familiax 
    San Fernandox 
    San José de Maipox 
    Santa Maríax 
    Tal Talx 
    Tenox 
    Tierra Amarillax 
    Victoriax 
    Zapallarx 
    San Vicente de Tagua Taguax 
    Catemux 
    Cañete  x
    Quillónx 
    Con conx 
    Molinax 
    La Estrellax 
    La Cisterna X 
    Pablo Aguirre Cerda x
    Conchalí  x
    Papudo x 
    Más sobre:VehículosTrámitesTercera PlacaTercera Placa PatentePlaca patenteSolicitarComunasVehículoPermiso de circulación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quintero: Hombre muere tras volcar en cuatrimoto mientras circulaba en las dunas de Ritoque

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Lo más leído

    1.
    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    2.
    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    3.
    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Kast pospone nominación de subsecretarios y delegados presidenciales para este sábado
    Chile

    Kast pospone nominación de subsecretarios y delegados presidenciales para este sábado

    Quintero: Hombre muere tras volcar en cuatrimoto mientras circulaba en las dunas de Ritoque

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación
    Negocios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    “La alegría se convirtió en lágrimas”: el amargo estreno de Esteban Pavez junto a Alianza Lima en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    “La alegría se convirtió en lágrimas”: el amargo estreno de Esteban Pavez junto a Alianza Lima en la Copa Libertadores

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile
    Cultura y entretención

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Art Basel Doha: cómo funciona la brújula del mercado global del arte

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov
    Mundo

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió