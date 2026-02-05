Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

Conoce cómo funciona la Tercera Placa y las comunas en que está disponible. Foto referencial

Una alternativa para verificar la información del vehículo es la llamada Tercera Placa Patente, que se presenta como una herramienta disponible en más de 40 comunas del país.

De trata de una innovación a cargo de Casa de Moneda Chile, que permite la inspección vehicular mediante un sticker inteligente que se adhiere al parabrisas, que al ser escaneado permite consultar los datos del auto.

Según cifras del organismo, más de un millón de ciudadanos utilizan esta tecnología, que ayuda a prevenir fraudes y evitar la falsificación de documentos como el permiso de circulación.

Casa de Moneda explica que para este propósito se emplea una solución que combina medidas de seguridad físicas y digitales como “fondo numismático, impresión del logo del municipio con relieve, impresión de seguridad fluorescente, troquel para desprendimiento de prepicado y huella digital”.

“Para lograr esta impresión de alta seguridad, se utiliza tecnología de impresión de billetes para que, en conjunto, estas características convierten la tercera placa patente en una herramienta prácticamente imposible de falsificar”, agregan.

Lo anterior funciona en conjunto con una plataforma de gestión donde cada municipalidad puede contar con una base de datos actualizada de los permisos de circulación. Además, cada escaneo que se realiza es georreferenciado, lo que permite generar alertas de seguridad.

Con todo, el uso de la Tercera Placa también se presenta como una opción útil a la hora de agilizar la verificación de la información y contribuir al trabajo de fiscalización que realizan Carabineros y municipios.

Tercera Placa. Foto referencial cedida

Dónde solicitar la Tercera Placa

Casa de Moneda explica que la Tercera Placa se encuentra disponible para solicitar en algunos municipios, con dos modalidades:

Solicitar en la municipalidad mediante un formulario cuando se paga el permiso de circulación.

Realizar el trámite en línea y recibir el despacho de correo certificado con un costo de $4.990.

Las municipalidades que ofrecen esta tecnología son: