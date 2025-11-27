Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados
Se revelaron los invitados musicales que tendrá el evento veraniego entre el 22 y el 27 de febrero.
Recientemente se dio a conocer parte de la parrilla de artistas que se presentarán en el Festival de Viña 2026, que considera a la totalidad de números musicales.
El esperado evento veraniego se extenderá por seis noches, desde el 22 al 27 de febrero, y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.
El número algo estará a cargo de Pet Shops Boys, que se suma a los invitados internacionales Gloria Estefan, Juanes, Bomba Estéreo y Jesse & Joy.
Entre los confirmados también se encuentran Mon Laferte, Pablo Chill-E, Ke Personajes, Paulo Londra, Milo J y Yandel con su número sinfónico.
Esta edición también marcará el regreso de Matteo Bocelli y, por primera vez en la Quinta Vergara, se instalará el género k-pop con la banda femenina NMIXX.
Por su parte, queda conocer los humoristas que se presentarán en la Quinta Vergara.
El único comediante confirmado hasta el momento es Stefan Kramer, pero no se ha anunciado la jornada en que subirá al escenario.
Programación del Festival de Viña 2026
Por ahora, la programación de artistas por día que estarán en el Festival de Viña 2026 es la siguiente:
Domingo 22
- Gloria Stefan
- Por confirmar
- Matteo Bocelli
Lunes 23
- Pet Shop Boys
- Por confirmar
- Bomba Estéreo
Martes 24
- Jesse & Joy
- Por confirmar
- NMIXX
Miércoles 25
- Juanes
- Por confirmar
- Ke Personajes
Jueves 26
- Mon Laferte
- Por confirmar
- Yandel Sinfónico
Viernes 27
- Paulo Londra
- Por confirmar
- Pablo Chill-E
- Milo J
La venta de entradas para el evento se desarrolla mediante Puntoticket y comenzará su proceso general este viernes, 28 de noviembre, a las 11:30 horas.
