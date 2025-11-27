Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados. Foto de archivo

Recientemente se dio a conocer parte de la parrilla de artistas que se presentarán en el Festival de Viña 2026, que considera a la totalidad de números musicales.

El esperado evento veraniego se extenderá por seis noches, desde el 22 al 27 de febrero, y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

El número algo estará a cargo de Pet Shops Boys, que se suma a los invitados internacionales Gloria Estefan, Juanes, Bomba Estéreo y Jesse & Joy.

Entre los confirmados también se encuentran Mon Laferte, Pablo Chill-E, Ke Personajes, Paulo Londra, Milo J y Yandel con su número sinfónico.

Esta edición también marcará el regreso de Matteo Bocelli y, por primera vez en la Quinta Vergara, se instalará el género k-pop con la banda femenina NMIXX.

Por su parte, queda conocer los humoristas que se presentarán en la Quinta Vergara.

El único comediante confirmado hasta el momento es Stefan Kramer, pero no se ha anunciado la jornada en que subirá al escenario.

Programación del Festival de Viña 2026

Por ahora, la programación de artistas por día que estarán en el Festival de Viña 2026 es la siguiente:

Domingo 22

Gloria Stefan

Por confirmar

Matteo Bocelli

Lunes 23

Pet Shop Boys

Por confirmar

Bomba Estéreo

Martes 24

Jesse & Joy

Por confirmar

NMIXX

Miércoles 25

Juanes

Por confirmar

Ke Personajes

Jueves 26

Mon Laferte

Por confirmar

Yandel Sinfónico

Viernes 27

Paulo Londra

Por confirmar

Pablo Chill-E

Milo J

La venta de entradas para el evento se desarrolla mediante Puntoticket y comenzará su proceso general este viernes, 28 de noviembre , a las 11:30 horas.