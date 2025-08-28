SUSCRÍBETE
Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

La interrupción es requerida por Aguas Andinas para la realización de obras de construcción en la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento. Foto referencial. CRISTOBAL ESCOBAR/ATON CHILE

Aguas Andinas mantiene información vigente sobre un próximo corte del suministro que se extenderá durante 36 horas en parte de la Región Metropolitana.

Según informó la empresa, la interrupción del servicio de agua es necesaria para la realización de trabajos relacionados a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

Comunas y horario del corte de agua

El corte de agua afectará a la comuna de Independencia y también a sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

La interrupción programada comenzará el viernes, 5 de septiembre, a las 20:00 horas, y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a las 09:00 horas.

El área comprometida tendrá un perímetro que estará limitado al norte en Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente.

Desde Aguas Andinas se realizó un llamado a las familias afectadas a almacenar agua para las horas sin servicio y privilegiar el uso doméstico esencial.

Adicionalmente se informó sobre los 62 puntos de abastecimiento alternativo que se habilitarán en:

Independencia

  • Rivera esquina Adolfo Ibáñez
  • Rivera esquina Teniente Bisson
  • Baldomero Flores esquina El Pino
  • Estadio Juan Antonio Ríos
  • Vivaceta esquina San Luis
  • Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
  • Fermín Vivaceta esquina Venecia
  • Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
  • Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol
  • Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
  • Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
  • Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
  • Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
  • Carrión esquina Fermín Vivaceta
  • Guanaco esquina General Saavedra
  • Maruri esquina Plaza Central
  • Retiro esquina Escanilla
  • Barnechea esquina Pinto
  • Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
  • Av. La Paz frente al N°482

Renca

  • Juana Átala de Hirmas (Callejón)
  • Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
  • Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
  • Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
  • Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
  • Los Helechos esquina Las Siemprevivas
  • Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
  • Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
  • Balmaceda esquina Diagonal Poniente
  • Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago

  • Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
  • Victoria Subercaseaux esquina Rosal
  • Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
  • Santa Isabel esquina Raulí
  • Lira esquina Curicó
  • Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta

  • Dorsal con Diagonal José María Caro
  • El Manzano con Buenos Aires
  • Gávila N°1980
  • Justicia Social N°255
  • Las Brisas N°680
  • Las Galaxias N°1210
  • Recoleta N°2774
  • Reina de Chile con Vicuña
  • Einstein con La Conquista
  • Av. Recoleta con México
  • Francisco Silva con Esteban Merello
  • Colo Colo con Unión Española
  • Bellavista con Av. Recoleta
  • Antonia López de Bello con Purísima
  • Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia

  • El Arzobispo con Bellavista
  • Antonia López de Bello con Constitución
  • Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí

  • Av. Independencia 3499
  • Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
  • Av. Dorsal N°1495
  • Guanaco con Dorsal
  • Santa Inés con Barón de Juras Reales
  • Vivaceta con El Olivo
  • Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
Más sobre:Corte de aguaSantiagoRMCorte de agua SantiagoRegión MetropolitanaAguas AndinasComunasMapaComunas afectadasA qué hora empiezaHorarioReposiciónPuntos de abastecimiento

