Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

Los humoristas que se presentan en el Festival del Huaso de Olmué 2026. Foto referencial de archivo

Desde este jueves al próximo domingo se desarrollará la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, que en su parrilla considera a cuatro números de humor.

La jornada inaugural contará con Paul Vásquez, mientras que la noche del viernes tendrá al comediante Erwin Padilla, quien fue parte del programa Coliseo.

La cuota de humor del festival veraniego continuará el sábado con la participación de León Murillo y cerrará con el número del imitador Felipe Parra.

Las jornadas del Festival del Huaso de Olmué contarán con transmisión en las pantallas de TVN desde las 21:30 horas.

Por su parte, las personas que deseen asistir deben adquirir sus entradas en Puntoticket, que tienen valores entre $41.000 y $98.500.

Parrilla del Festival de Olmué 2026

Jueves 15 de enero

Myriam Hernández

Paul Vásquez

Nicole

Viernes 16 de enero

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

Américo

León Murillo

Gepe

Domingo 18 de enero

Ráfaga

Felipe Parra

Entremares