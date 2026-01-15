Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026
El exento se extiende desde el jueves a domingo y cuenta con cuatro números de comedia en su parrilla de invitados.
Desde este jueves al próximo domingo se desarrollará la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, que en su parrilla considera a cuatro números de humor.
La jornada inaugural contará con Paul Vásquez, mientras que la noche del viernes tendrá al comediante Erwin Padilla, quien fue parte del programa Coliseo.
La cuota de humor del festival veraniego continuará el sábado con la participación de León Murillo y cerrará con el número del imitador Felipe Parra.
Las jornadas del Festival del Huaso de Olmué contarán con transmisión en las pantallas de TVN desde las 21:30 horas.
Por su parte, las personas que deseen asistir deben adquirir sus entradas en Puntoticket, que tienen valores entre $41.000 y $98.500.
Parrilla del Festival de Olmué 2026
Jueves 15 de enero
- Myriam Hernández
- Paul Vásquez
- Nicole
Viernes 16 de enero
- Luck Ra
- Erwin Padilla
- Alanys Lagos y Toly Fu
Sábado 17 de enero
- Américo
- León Murillo
- Gepe
Domingo 18 de enero
- Ráfaga
- Felipe Parra
- Entremares
