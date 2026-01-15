SUSCRÍBETE POR $1100
    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    El exento se extiende desde el jueves a domingo y cuenta con cuatro números de comedia en su parrilla de invitados.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Los humoristas que se presentan en el Festival del Huaso de Olmué 2026. Foto referencial de archivo

    Desde este jueves al próximo domingo se desarrollará la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, que en su parrilla considera a cuatro números de humor.

    La jornada inaugural contará con Paul Vásquez, mientras que la noche del viernes tendrá al comediante Erwin Padilla, quien fue parte del programa Coliseo.

    La cuota de humor del festival veraniego continuará el sábado con la participación de León Murillo y cerrará con el número del imitador Felipe Parra.

    Las jornadas del Festival del Huaso de Olmué contarán con transmisión en las pantallas de TVN desde las 21:30 horas.

    Por su parte, las personas que deseen asistir deben adquirir sus entradas en Puntoticket, que tienen valores entre $41.000 y $98.500.

    Parrilla del Festival de Olmué 2026

    Jueves 15 de enero

    • Myriam Hernández
    • Paul Vásquez
    • Nicole

    Viernes 16 de enero

    • Luck Ra
    • Erwin Padilla
    • Alanys Lagos y Toly Fu

    Sábado 17 de enero

    • Américo
    • León Murillo
    • Gepe

    Domingo 18 de enero

    • Ráfaga
    • Felipe Parra
    • Entremares
    Parrilla del Festival de Olmué 2026. Foto: TVN
    Más sobre:TelevisiónFestival de OlmuéFestival de Olmué 2026Festival del Huaso de OlmuéFestival del Huaso de Olmué 2026OlmuéOlmué 2026ParrillaProgramaciónInvitadosArtistasComediantesComediaHumorHumoristasDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmitePaul VásquezErwin PadillaLeón MurilloFelipe Parra

