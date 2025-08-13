SUSCRÍBETE
Cuáles son los nuevos montos de transferencias de la CuentaRUT de BancoEstado

La entidad aumentó los topes para las transacciones a realizar mediante la aplicación o Banca en Línea.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cuáles son los nuevos montos de transferencias de la CuentaRUT de BancoEstado. Foto referencial de archivo

Recientemente se registró un alza en los montos máximos permitidos para las transacciones realizadas con la CuentaRUT de BancoEstado.

Así lo informó el organismo mediante su sitio web, ante los valores que aplican a transferencias realizadas mediante la aplicación o en la web Banca en Línea.

Cuáles son los nuevos montos de transferencias de la CuentaRUT de BancoEstado. Foto referencial de archivo

Nuevos montos de transferencia en la CuentaRUT

BancoEstado indicó los siguientes montos máximos de transferencias de CuentaRUT:

  • Para transacciones realizadas en la aplicación BancoEstado o en la web Banca en Línea se considera un límite diario total de $2.000.000 para transferir (antes era de $1.000.000).
  • Para una cuenta nueva se permite realizar una sola transferencia diaria por hasta un monto máximo de $200.000 (antes eran $100.000). También se especifica un monto diario total para todas las transferencias nuevas de $600.000 (antes de $350.000), para destinatarios ingresados durante 24 horas, aunque en algunos casos los límites se pueden extender hasta 72 horas, por motivos de seguridad.
  • Para transacciones realizadas en puntos Caja Vecina entre cuentas de BancoEstado el límite diario es de $200.000, contando entre propias cuentas y hacia terceros.

