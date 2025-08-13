Cuáles son los nuevos montos de transferencias de la CuentaRUT de BancoEstado. Foto referencial de archivo

Recientemente se registró un alza en los montos máximos permitidos para las transacciones realizadas con la CuentaRUT de BancoEstado.

Así lo informó el organismo mediante su sitio web, ante los valores que aplican a transferencias realizadas mediante la aplicación o en la web Banca en Línea.

Nuevos montos de transferencia en la CuentaRUT

BancoEstado indicó los siguientes montos máximos de transferencias de CuentaRUT: