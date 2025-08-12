BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla? Foto referencial de archivo

Para este mes regresa una promoción de BancoEstado, en la que se ofrece una gift card de $80.000 mediante un convenio.

El principal requisito para recibir el beneficio es contratar un Seguro Automotriz con la empresa HDI Seguros, que ofrece más de 20 asistencias para el conductor y el vehículo.

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla? Foto referencial.

Cómo recibir la gift card de BancoEstado

La gift card de BancoEstado se entrega a los clientes que contraten el Seguro Automotriz de HDI Seguros, trámite que estará habilitado hasta el jueves, 14 de agosto .

Se puede solicitar el seguro mediante la página web, call center o sucursales, y para acceder al convenio se deberá cumplir con:

Contratar un seguro automotriz Full, Full I, Full SF, Estándar, Estándar I, Estándar SF, Uso Comercial y Uso Comercial I.

Contratar hasta el 14 de agosto de 2025 a las 23:59 horas.

Que el vehículo a asegurar sea de uso particular o comercial y tenga máximo 15 años de antigüedad.

Que se contrate el seguro de intermediación de BancoEstado y HDI Seguros por primera vez.

La inspección del vehículo se debe realizar en un plazo máximo de 10 días corridos desde la fecha de cotización para venta en sucursal; en 10 días corridos desde el inicio de vigencia de la póliza para venta web o previo a la contratación si se gestiona por call center.

El saldo de $80.000 se activará luego de 15 días hábiles tras el cobro de la primera cuota del plan y será equivalente a 80.000 puntos en Apprecio, o bien, se podrá emplear en canje de productos por puntos Apprecio.

De acuerdo a las bases, el monto no es canjeable por dinero en efectivo y solo es válido para un RUT de persona natural, por lo que si se contrata el seguro como empresa se deberá informar quién recibirá el beneficio.