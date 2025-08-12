BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?
El nuevo convenio está asociado a la contratación de un seguro y se mantendrá activo en los próximos días.
Para este mes regresa una promoción de BancoEstado, en la que se ofrece una gift card de $80.000 mediante un convenio.
El principal requisito para recibir el beneficio es contratar un Seguro Automotriz con la empresa HDI Seguros, que ofrece más de 20 asistencias para el conductor y el vehículo.
Cómo recibir la gift card de BancoEstado
La gift card de BancoEstado se entrega a los clientes que contraten el Seguro Automotriz de HDI Seguros, trámite que estará habilitado hasta el jueves, 14 de agosto.
Se puede solicitar el seguro mediante la página web, call center o sucursales, y para acceder al convenio se deberá cumplir con:
- Contratar un seguro automotriz Full, Full I, Full SF, Estándar, Estándar I, Estándar SF, Uso Comercial y Uso Comercial I.
- Contratar hasta el 14 de agosto de 2025 a las 23:59 horas.
- Que el vehículo a asegurar sea de uso particular o comercial y tenga máximo 15 años de antigüedad.
- Que se contrate el seguro de intermediación de BancoEstado y HDI Seguros por primera vez.
- La inspección del vehículo se debe realizar en un plazo máximo de 10 días corridos desde la fecha de cotización para venta en sucursal; en 10 días corridos desde el inicio de vigencia de la póliza para venta web o previo a la contratación si se gestiona por call center.
El saldo de $80.000 se activará luego de 15 días hábiles tras el cobro de la primera cuota del plan y será equivalente a 80.000 puntos en Apprecio, o bien, se podrá emplear en canje de productos por puntos Apprecio.
De acuerdo a las bases, el monto no es canjeable por dinero en efectivo y solo es válido para un RUT de persona natural, por lo que si se contrata el seguro como empresa se deberá informar quién recibirá el beneficio.
