Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios. Foto de archivo

Recientemente se anunció el regreso a Chile de la banda británica Pulp, en el marco de la promoción de su nuevo disco, More.

La cita con los fanáticos está programada para el próximo 8 de junio en el Movistar Arena, a tres años desde la última visita del grupo a suelo chileno.

El reciente proyecto es su primer álbum nuevo desde We Love Life de 2001 y llegó con su primer sencillo Spike Island, que es parte de una obra que los integrantes dedican al fallecido bajista Steve Mackey, según detalla la banda.

Venta de entradas para Pulp

La venta de entradas para el concierto de Pulp en el Movistar Arena se realiza mediante el sistema Puntoticket.

El proceso comienza oficialmente este viernes 20 de febrero, a partir de las 10:00 horas. Además, actualmente se dispone de una venta especial, para aquellos fanáticos que disponen de un código secreto.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, con cargo por servicio incluido: