Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre. Foto referencial de archivo

Avanza octubre y en el calendario en curso de 2025 quedan algunos feriados antes de fin de año.

En las semanas venideras llegará el siguiente festivo para este mes, luego del pasado domingo 12 de octubre, día en que se conmemoró el Encuentro de Dos Mundos.

Cuándo es el próximo feriado

El próximo feriado es el viernes 31 de octubre , correspondiente al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Dicha jornada se traduce en un fin de semana largo, a la que también se agrega el festivo del sábado 1 de noviembre , Día de Todos los Santos.

Ninguna de las fechas mencionadas corresponde a feriados irrenunciables, por lo que el comercio podrá funcionar de forma habitual, aunque cabe recordar que algunos establecimientos pueden implementar horarios especiales para los días festivos.

Feriados de 2025

Estos son todos los feriados que restan en el calendario del año:

Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable)

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, irrenunciable, por confirmar)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

Respecto al proceso de elecciones, el cronograma del Servel indica que la segunda vuelta está programada para el 14 de diciembre, en caso de ser requerida.