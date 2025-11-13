Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja. Foto referencial de archivo

Se acerca el próximo desafío internacional para la Roja, donde Rusia recibe a Chile en el marco de un partido amistoso por la fecha FIFA de noviembre.

Los dirigidos por Nicolás Córdova afrontarán el compromiso con miras a la Copa del Mundo 2030.

Cuándo juega Rusia vs. Chile

El partido de Rusia contra Chile es este sábado, 15 de noviembre, a las 12:00 horas de nuestro país.

Para este compromiso, la Roja visita el Estadio Olímpico Fisht de la ciudad de Sochi.

Dónde ver a Rusia vs. Chile

El partido de Rusia contra Chile tiene transmisión confirmada en TV abierta por el canal Chilevisión .

De forma online, el cruce de la Selección Chilena se encuentra en la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.