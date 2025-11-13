Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja
La Selección Chilena saldrá a la cancha en el marco de un amistoso internacional.
Se acerca el próximo desafío internacional para la Roja, donde Rusia recibe a Chile en el marco de un partido amistoso por la fecha FIFA de noviembre.
Los dirigidos por Nicolás Córdova afrontarán el compromiso con miras a la Copa del Mundo 2030.
Cuándo juega Rusia vs. Chile
El partido de Rusia contra Chile es este sábado, 15 de noviembre, a las 12:00 horas de nuestro país.
Para este compromiso, la Roja visita el Estadio Olímpico Fisht de la ciudad de Sochi.
Dónde ver a Rusia vs. Chile
El partido de Rusia contra Chile tiene transmisión confirmada en TV abierta por el canal Chilevisión.
De forma online, el cruce de la Selección Chilena se encuentra en la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.
