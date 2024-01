¿Cuándo se estrena House of the Dragon temporada 2?

House of the Dragon, también conocida en español como La Casa del Dragón, tendrá el estreno de su segunda temporada próximamente.

Esta serie es el spin-off de Game of Thrones, siendo así una precuela del programa al estar ubicada 200 años antes de la historia del show original.

De esta manera, House of the Dragon se basa en el libro de fantasía del autor estadounidense George R. R. Martin, llamado Fuego y sangre lanzado en el 2018.

Para esta nueva temporada, regresarán los actores Matt Smith (The Crown), Olivia Cooke (El sonido del silencio), Emma D’Arcy (Truth Seekers), Eve Best (Enfermera Jackie), Steve Toussaint (Small Axe: Rojo, blanco y azul), Fabien Frankel (La serpiente), Ewan Mitchell (Saltburn), Tom Glynn-Carney (Dunkerque), Sonoya Mizuno (Ex Machina) y Rhys Ifans (Un lugar llamado Notting Hill).

¿De qué tratará la segunda temporada?

Hasta el momento, no se ha revelado cuál será la trama oficial de la segunda temporada de House of The Dragon, ni tampoco cuántos capítulos tendra.

No obstante, debido al final de su primera entrega, de acuerdo a lo indicado por Esquire, se espera que la pareja conformada por Rhaenyra (D’Arcy) y Daemon (Smith), enfrente una guerra civil Targaryen contra el recién coronado Aegon II (Glynn-Carney).

Lo anterior, luego que Aemond (Mitchell), junto a su dragón Vhagar, asesinaran al hijo de Rhaenyra, Lucerys Velaryon (Harvey Sadler), marcando así la primera muerte en la guerra civil tras la ascensión de Aegon II.

Fecha de estreno House of the Dragon temporada 2

La segunda temporada de House of the Dragon será estrenada, de acuerdo a lo indicado por el tráiler de la serie, este 2024 durante el verano estadounidense, aunque todavía no se revela el día exacto.

No obstante, en el país norteamericano, este periodo abarca desde el 20 de junio hasta septiembre, por lo que los nuevos episodios estarán disponibles entre esos meses.