Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos. Foto: HBO Max

Próximamente los fanáticos del universo de Juego de Tronos podrán disfrutar de una nueva producción titulada El Caballero de los Siete Reinos.

La serie que sigue las aventuras de un caballero errante llamado Ser Duncan El Alto, interpretado por Peter Claffey, quien viaja junto a su joven escudero Egg, encarnado por Dexter Sol Ansell.

Esta trama sitúa a los protagonistas 100 años antes que los eventos de la producción principal, donde el linaje Targaryen aún tenía el poder del Trono de Hierro y todavía se mantenía vivo el recuerdo del último dragón.

La entrega cuenta con el trabajo de escritura y producción de parte de George R.R. Martin e Ira Parker, junto a la producción ejecutiva de Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw.

Cuándo se estrena El Caballero de los Siete Reinos

El Caballero de los Siete Reinos se estrena este domingo, 18 de enero, en la plataforma HBO Max.

El servicio de streaming también cuenta con todas las temporadas de Juego de Tronos y las dos primeras entregas de La Casa del Dragón.