Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año. Foto referencial de archivo

Ya se conocen los primeros detalles sobre la próxima entrega del Bono de Invierno 2026, un beneficio que se distribuye de forma anual y se encuentra dirigido a los adultos mayores.

Según indica el sitio de trámites ChileAtiende, la administración de este aporte no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se facilita de forma automática al cumplir con los requisitos.

Quiénes reciben el Bono de Invierno

El Bono de Invierno entregará un único pago de $81.257 junto a la pensión correspondiente al mes de mayo .

Los beneficiarios corresponden a personas que tengan 65 años o más, al 1 de mayo de 2026, que además cumplan con alguno de los siguientes requisitos: