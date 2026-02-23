Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año
El beneficio facilitará un depósito de $80 mil, dirigido a complementar los ingresos de los adultos mayores.
Ya se conocen los primeros detalles sobre la próxima entrega del Bono de Invierno 2026, un beneficio que se distribuye de forma anual y se encuentra dirigido a los adultos mayores.
Según indica el sitio de trámites ChileAtiende, la administración de este aporte no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se facilita de forma automática al cumplir con los requisitos.
Quiénes reciben el Bono de Invierno
El Bono de Invierno entregará un único pago de $81.257 junto a la pensión correspondiente al mes de mayo.
Los beneficiarios corresponden a personas que tengan 65 años o más, al 1 de mayo de 2026, que además cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
- Ser pensionado del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dipreca, Capredena o mutualidades, que perciban una pensión inferior a $231.440 para personas de 75 años o más.
- Ser pensionado del sistema de AFP que reciban pensiones mínimas con garantía estatal.
- Ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal y no recibir otra pensión.
- Ser beneficiario de pensiones de reparación.
- Recibir el Aporte Previsional Solidario de Vejez o tener adicionalmente la PGU, con un monto inferior a $231.440, para personas de 75 años o más.
