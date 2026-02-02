Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU. Foto referencial de archivo

Este 1 de febrero se concreta el reajuste anual de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que se traduce en un alza del beneficio dirigido a los adultos mayores.

A partir de este mes y para todo el año, el monto máximo que podrán recibir los beneficiarios será de $231.732 , que ascenderá desde los $224.004 que se facilitaban anteriormente.

Cabe recordar que el beneficio administrado por el Instituto de Previsión Social entrega el valor máximo al contar con la llamada Pensión Inferior, que tendrá un valor de hasta $789.139 y se traduce en un alza desde los anteriores $762.822.

Por su parte, la Pensión Superior será de $1.252.602, un alza a partir de $1.210.828, y es la nueva cifra que determina el ingreso máximo que puede tener un beneficiario para acceder a la PGU, que en su situación será asignada con un monto variable.

Junto con lo anterior, cabe recordar que ante la Reforma de Pensiones, los pensionados de 82 años o más contarán con un monto máximo de $250.275.

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

Tener 65 años o más.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.

Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.

Acreditar residencia en Chile de, al menos, 20 años desde los 20 años de edad, y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.