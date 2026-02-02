SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    A partir de febrero se registra el reajuste del beneficio que se traduce en un alza de sus valores determinados para este año.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Este 1 de febrero se concreta el reajuste anual de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que se traduce en un alza del beneficio dirigido a los adultos mayores.

    A partir de este mes y para todo el año, el monto máximo que podrán recibir los beneficiarios será de $231.732, que ascenderá desde los $224.004 que se facilitaban anteriormente.

    Cabe recordar que el beneficio administrado por el Instituto de Previsión Social entrega el valor máximo al contar con la llamada Pensión Inferior, que tendrá un valor de hasta $789.139 y se traduce en un alza desde los anteriores $762.822.

    Por su parte, la Pensión Superior será de $1.252.602, un alza a partir de $1.210.828, y es la nueva cifra que determina el ingreso máximo que puede tener un beneficiario para acceder a la PGU, que en su situación será asignada con un monto variable.

    Junto con lo anterior, cabe recordar que ante la Reforma de Pensiones, los pensionados de 82 años o más contarán con un monto máximo de $250.275.

    Cómo postular a la PGU

    La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

    En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

    Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

    • Tener 65 años o más.
    • No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.
    • Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.
    • Acreditar residencia en Chile de, al menos, 20 años desde los 20 años de edad, y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
    Más sobre:BonosBeneficiosPGUPensión Garantizada UniversalPGU 2026ReajusteAumentoMontoValorPensiónPensionesPensionadosIPSBeneficiariosRequisitosPagoFecha de pago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas

    Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país
    Chile

    Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La Moneda y suspenso por respaldo de Kast a candidatura de Bachelet a la ONU: “Esperamos que todos se pongan la camiseta”

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz
    Negocios

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz

    El dólar cae en medio de los sorpresivos datos de Imacec de diciembre

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica
    Tendencias

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas
    El Deportivo

    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas

    Pellegrini da el golpe en el cierre del mercado: el Betis se refuerza con joya del América que dirigió Fernando Ortiz

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso
    Cultura y entretención

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca
    Mundo

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    Irán afirma que “examina” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para reiniciar conversaciones con EE.UU.

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”